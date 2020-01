Brexit: Niepewny los Polaków na Wyspach

Choć Wielka Brytania wychodzi z UE los naszych rodaków na Wyspach często jest niepewny.

Jak informuje dziś prasa prawie 400 tys. obywateli naszego kraju nie uzyskało prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii. Co z nimi będzie?

Na razie mogą spać spokojnie - choć Wielka Brytania wychodzi formalnie z UE 1 lutego, to wtedy też rozpoczyna się 11 miesięczny okres przejściowy, w trakcie którego zachowana zostanie swoboda przepływu osób między UE a Wyspami.

Warunkiem pozostania w UK jest uzyskanie statusu osoby osiedlonej:

Z danych brytyjskiego resortu spraw wewnętrznych (Home Office) za grudzień 2019 roku wynika, że do tej pory wniosek o nadanie statusu takiej osoby złożyło ponad pół miliona naszych rodaków. To najwięcej spośród wszystkich 27 europejskich narodowości mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ale też polska mniejszość licząca 905 tys. osób jest tam największa. To oznacza sporą niepewność dla 393 tys. polskich obywateli, którzy nadal nie złożyli dokumentu do Home Office