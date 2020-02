UOKiK chce być jak specsłużba

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce nowelizacji ustawy na podstawie której funkcjonuje obecnie. Zwiększone uprawnienia UOKiK mają dać regulatorowi możliwość dokonywania w ramach postępowań konsumenckich przeszukań, zakupów kontrolowanych czy też blokowania konkretnych stron internetowych, informują Wirtualnemedia.pl

Cytowana przez portal Karolina Iwańska, prawniczka z Fundacji Panoptykon, ocenia, że Więcej uprawnień dla prezesa UOKiK to dobra wiadomość.

Jak czytamy na portalu, w założeniach nowe przepisy mają pozwalać UOKiK-owi na przeprowadzanie przeszukań związanych z postępowaniami także w sprawach konsumenckich, obecnie urząd ma takie kompetencji w wypadku spraw antymonopolowych.

Teraz UOKiK ma jedynie prawo do przeprowadzenia tradycyjnych kontroli, co oznacza że to badana firma decyduje jakie dokumenty i dowody przekazuje urzędowi. To zaś wydłuża prowadzone postępowania i rodzi trudności w ustaleniu stanu faktycznego w relacjach przedsiębiorcy z konsumentami. Po wprowadzeniu nowych przepisów UOKiK uzyskałby prawo do prowadzenia przeszukań w siedzibach firm i zajmowania na potrzeby śledztwa odpowiednich materiałów zanim zostaną one ukryte lub zmodyfikowane przez przedsiębiorcę - informują wirtualnemedia.pl