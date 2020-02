LOT po samoloty leci do Brazylii

LOT podpisał list intencyjny z brazylijską firmą Azul na leasing 18 samolotów średniego zasięgu typu Embraer 195, z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 14 - poinformowała spółka. Do końca br. LOT chce pozyskać 10 z 18 zamówionych maszyn; średnia wieku tych samolotów to około 6 lat.

„LOT podpisał list intencyjny z brazylijską firmą Azul na leasing 18 Embraerów 195 z opcją rozszerzenia zamówienia o kolejne 14 egzemplarzy. W sumie do końca 2020 roku LOT pozyska w ten sposób 10 z 18 zamówionych maszyn” - poinformowała spóła w komunikacie.

Samolot Embraer 195 może zabrać na pokład do 118 osób.

Jak tłumaczy spółka, nowe dostawy możliwe są dzięki zawartej współpracy z liniami Azul oraz leasingodawcami, z którymi ta brazylijska linia ma zawarte umowy.

Dzięki transakcji LOT stanie się największym operatorem embraerów w Europie z flotą liczącą w sumie ponad 50 maszyn.

Prezes PLL LOT Rafał Milczarski podkreśla, że kontrakt pozwoli uzupełnić flotę w segmencie wąskokadłubowym, a także zapewni w krótkim czasie ciągłość operacyjną przy zachowaniu efektywności kosztowej.

„Samoloty te doskonale sprawdzą się na popularnych europejskich trasach i pozwolą na dalszy rozwój siatki połączeń z naszych hub-ów w Warszawie i Budapeszcie. Tym samym LOT będzie dysponował największą flotą Embraerów w Europie i jedną z większych na świecie” - powiedział cytowany w komunikacie Milczarski.

Embraery we flocie LOT-u obsługują połączenia krajowe i średniodystansowe m.in. do Krakowa, Frankfurtu, Wiednia, Monachium, Barcelony, Genewy, Odessy, Kijowa czy Kopenhagi.

LOT jako pierwszy przewoźnik na świecie rozpoczął eksploatację pierwszej generacji E-Jetów w 2004 roku. Obecnie flota liczy 37 maszyn - 6 Embraerów 170, 12 - E175, 15 - E195 oraz 4 - E190 pozyskane specjalnie do obsługi połączeń do London-City.

Dzięki kontraktowi z Azulem, do 2023 roku ich liczba we flocie LOT-u wzrośnie do ponad 50 sztuk.

Ujednolicona flota samolotów pochodzących od jednego producenta pozwala na dodatkową redukcję kosztów między innymi obsługi technicznej oraz planowania pracy załóg.

LOT tłumaczy, że zamówienie nowych samolotów wąskokadłubowych jest jednym z elementów strategii, którą przewoźnik wdraża od początku 2016 roku. LOT rozwija swoją flotę również w segmencie dalekiego zasięgu. Do końca tego roku do floty LOT-u zostaną włączone kolejne dwa Boeingi 787 Dreamliner, dzięki czemu ich liczba zwiększy się do 17.

LOT w ub. roku przewiózł ponad 10 mln pasażerów, czyli o 1,1 mln więcej niż rok wcześniej. Przewoźnik ma w ofercie 120 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach, w tym niedawno ogłoszone połączenia do San Francisco i Waszyngtonu.

PAP/ as/