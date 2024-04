PLL LOT podwoi flotę Boeingów 737

Pierwszy z 11 zamówionych przez PLL LOT samolotów typu Boeing 737 MAX 8 ma trafić do spółki na przełomie kwietnia i maja; kolejne dwa w okresie wakacyjnym - poinformował prezes spółki Michał Fijoł.

LOT obecnie ma 11 Boeingów 737 MAX 8. To dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez amerykański koncern The Boeing Company. Samolot może zabrać na pokład 186 pasażerów.

W lutym br. Fijoł poinformował, że spółka zamówiła kolejnych 11 tych maszyn, które LOT ma otrzymać do końca pierwszej połowy 2025 r.

„Trzy pierwsze pojawią się we flocie LOT w tym roku. Pierwszy z nich na przełomie kwietnia i maja. Pozostałe dwa w okresie wakacyjnym” - powiedział prezes narodowego przewoźnika dziennikarzom w Chorwacji.

Jak dodał, przewoźnik jest „w stałym kontakcie z Boeingiem”. „Dostawa kolejnych ośmiu MAX-ów wydaje się być na obecną chwilę niezagrożona. Chociaż nie można wykluczyć tutaj opóźnień. Boeing ma swoje kłopoty dotyczące wielkości dostaw i realizowanych zamówień. Stąd musimy dostosować nasze plany do terminów dostaw” - powiedział Fijoł.

Zaznaczył, że spółka pracuje nad zamówieniami flotowymi, które mogą mieć „istotny” wpływ na liczbę przewiezionych pasażerów.

Fijoł pytany był również o zapytanie ofertowe w sprawie pozyskania nowych ponad 80 samolotów na połączenia regionalne. Jak powiedział, zostało ono wysłane do Embraera i Airbusa. Ostatecznie, który z tych producentów dostarczy przewoźnikowi samoloty, według prezesa ma być znane do końca roku. „Myślę, że do końca roku powinniśmy mieć informacje na ten temat” - powiedział.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w marcu br. informowało, że LOT ma wysłać zapytania ofertowe w sprawie „pozyskania” 84 samolotów regionalnych. Jak zaznaczono wówczas, spółka ma podjąć strategiczną decyzję, czy dalej współpracować w tym segmencie z obecnym dostawcą maszyn - Embraer, czy z Airbusem.

Z PLL LOT na cały świat

Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Poza tym polski przewoźnik ma połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Aneta Oksiuta (PAP), sek

