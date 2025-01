Run na nowe samoloty. Wieloletnia kolejka do Airbusa!

Airbus dostarczył klientom 776 samolotów w 2024 r.; ponad 600 z nich to maszyny z rodziny Airbus A320 - poinformowała firma. Dodała, że na koniec ub.r. koncernem miał zamówienia na 8 tys. 658 samolotów.

Koncern Airbus poinformował, że w zeszłym roku dostarczył 86 klientom z całego świata 776 samolotów pasażerskich i towarowych, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Dział Commercial Aircraft przyjął z kolei zamówienia na dostawę 878 nowych maszyn brutto lub 826 netto, tj. po odliczeniu zamówień anulowanych - dodał. Przekazał też, że zamówienia do realizacji na koniec ub.r. dotyczyły 8 tys. 658 samolotów.

Zgodnie z publikacją w 2024 r. Airbus dostarczył 75 samolotów z rodziny A220, 602 maszyny typu A320, 32 z rodziny A330 oraz 57 maszyn typu A350. Przypomniano też, że w 2023 r. dostarczono 735 samolotów.

Jak ocenił dyrektor działu Commercial Aircraft Airbusa Christian Scherer, cytowany w komunikacie, wyniki za 2024 r. potwierdziły utrzymujący się popyt na nowe samoloty. Dodał, że zważywszy na ”złożone i szybko zmieniające się środowisko biznesowe„, rok 2024 był udany.

„Podjęliśmy ważne decyzje z najważniejszymi klientami i odnotowaliśmy fenomenalny wzrost zamówień na samoloty szerokokadłubowe, które uzupełniają naszą wiodącą pozycję na rynku samolotów wąskokadłubowych. Jeśli chodzi o dostawy, utrzymaliśmy kierunki działania i cieszyliśmy się z kilku premier. Należą do nich pierwszy w historii dostarczony A321XLR, a także dostawy dla kilku klientów pierwszych w ich flotach szerokokadłubowców A330neo i A350” - powiedział.

Koncern Airbus zajmuje się projektowaniem, produkcją i dostarczaniem produktów, usług i rozwiązań lotniczych w segmencie samolotów komercyjnych, śmigłowców, obronności, przestrzeni kosmicznej i bezpieczeństwa dla klientów z całego świata.

PAP, sek

