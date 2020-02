Duda o wizycie Macrona: Stanowi przełom w naszych relacjach

Bardzo się cieszymy z wizyty prezydenta Francji wraz z całą delegacją w Warszawie. Wierzymy, że ta wizyta stanowi przełom w relacjach polsko-francuskich - powiedział prezydent Andrzej Duda przy okazji spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Polsce.

Prezydent Macron pierwsze kroki po Brexicie kieruje do nas, do Polski. Podpisuje ważne deklaracje i daje sygnał zainteresowania naszą częścią Unii Europejskiej, tym jak się będzie rozwijać oraz jaki będzie jej kształt. Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię oznacza nowe rozdanie. Role będę musiały być poukładane na nowo. Ta architektura europejska musi ulec przebudowie. Pytanie jak to zrobić, by Unia w przyszłości działała w sposób bardziej wydajny. By nikt więcej nie chciał wychodzić, bo UE jest atrakcyjna przez dobre funkcjonowanie gospodarcze i będzie wzajemny szacunek. Że rzeczywiście wszystkie państwa będą tworzyły wspólnotę gospodarczą o dużym potencjale. Ja dzisiaj mam przyjemność, że rozmawiamy z prezydentem o kwestiach bezpieczeństwa. To są głównie dwie kwestie: militarystycznego i energetycznego - mówił prezydent Duda.