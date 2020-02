Kolejna gra z Polski zadziwia świat

Polskie Wydawnictwo Techland ogłasza, że zostało polskim dystrybutorem nowej pozycji w ofercie Konami – Metal Gear Solid V: The Definitive Experience. Produkcja pojawi się na PlayStation 4, Xbox One oraz PC 13 października. Zawierać będzie Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain i Metal Gear Online wraz z dodatkami w postaci wybranych DLC dla każdej z produkcji