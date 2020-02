Życzenia ministra dla polskiej nauki

Większych nakładów, nieskrępowanych warunków do twórczej pracy, lepszego zrozumienia wagi nauki w polskim społeczeństwie - to życzenia szefa resortu nauki Jarosława Gowina dla środowiska naukowego z okazji Dnia Nauki Polskiej. Nowe święto państwowe jest w środę obchodzone po raz pierwszy.

Jako datę corocznych obchodów Dnia Nauki Polskiej wyznaczono 19 lutego, czyli dzień urodzin Mikołaja Kopernika. Święto jest wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców, ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin, był pytany w środę na antenie radiowej Jedynki, czego w tym dniu życzy polskiej nauce i naukowcom.

Większych nakładów - jeśli chodzi o finansowanie ciągle jesteśmy poniżej średniej w UE. Nieskrępowanych warunków do twórczej pracy, ale też lepszego zrozumienia wagi polskiej nauki w polskim społeczeństwie. Temu właśnie służy dzisiejsze święto - powiedział.

Pytany o to, co może jako wicepremier w kwestii finansowania nauki, odparł, że „sporo”. Przypomniał, że w poprzednim roku nakłady na naukę zwiększyły się o 5 mld zł. „To był zdecydowanie największy wzrost od roku 1989” - podkreślił Gowin. Dodał, że w tym roku - jeśli ustawa budżetowa zostanie uchwalona przez parlament i podpisana przez prezydenta - łączny wzrost będzie ok. 4 mld zł. „Nie zmienia to faktu, że ciągle jest to zdecydowanie za mało” - przyznał.

Na pytanie, czy nie lepiej byłoby przeznaczyć tych pieniądze na onkologię, wicepremier odpowiedział: „To są realne dylematy, z którymi mierzy się każde państwo”. Ale - jak dodał, jeśli chcemy, żeby Polska była państwem nowoczesnym, szybko rozwijającym się, i zwiększały się też środki na służbę zdrowia, w tym na walkę z rakiem, to równocześnie musimy inwestować w badania naukowe.

To nie jest tak, że da się w sposób jakiś jednostronny przekierować bardzo dużą sumę pieniędzy w jeden obszar bez uszczerbku dla innych obszarów. A przecież całe państwo, całe życie społeczne to jest system naczyń połączonych - zauważył.

Zaznaczył, że za rządów Zjednoczonej Prawicy nakłady na służbę zdrowia wzrosły o kilkadziesiąt miliardów. „Wiemy, że to ciągle jest niewystarczająco. Będziemy robić wszystko, żeby w ciągu tych najbliższych czterech lat (…) realny poziom opieki nad pacjentami podnosił się” - zapewnił.

Punktem kulminacyjnym Dnia Nauki Polskiej będzie uroczysta Gala Nauki Polskiej, która odbędzie się w środę po południu w Toruniu. Weźmie w niej udział wicepremier Gowin. Nagrody Prezesa Rady Ministrów otrzymają autorzy wyróżnionych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Swoje wyróżnienia przyzna także szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

PAP/ as/