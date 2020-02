Emilewicz zapowiada zmiany w Polskich Strefach Inwestycji

Resort rozwoju pracuje nad zmianą przepisów w sprawie m.in. wielkości inwestycji i korzyści podatkowych dla inwestorów w Polskiej Strefie Inwestycji - poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Nowe zasady mogą wejść w życie w tym roku lub najpóźniej 1 stycznia 2021 r.

Emilewicz podczas spotkania zorganizowanego w czwartek przez Krakowski Park Technologiczny (KPT) oceniła, że Polska Strefa Inwestycji po niespełna roku działania sprawdziła się i przynosi wymierne efekty.

Jak mówiła, efekty działalności Polskiej Strefy Inwestycji są na bieżąco monitorowane, a resort rozwoju pracuje nad zmianą przepisów dotyczących inwestycji.

Przygotowujemy pewne korekty, zarówno w zakresie wielkości inwestycji oraz benefitów podatkowych, na jakie będą mogli liczyć inwestorzy, a także jeszcze większego ściśnienia kryterium zatrudnienia w zakresie reinwestowania. Dziś wiemy, że po pierwsze ręce do pracy są coraz większym wyzwaniem dla inwestorów, a po drugie - to są często inwestycje w automatyzację, robotyzację” - zapowiedziała minister.

Dodała, że propozycje nowych kryteriów inwestycji są już po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów.

Emilewicz pytana przez PAP, kiedy nowe przepisy mogą wejść w życia, odpowiedziała:

Chcielibyśmy w przyszłym tygodniu wpisać ustawę do wykazu prac Rady Ministrów, do czerwca przeprowadzić projekt ścieżką rządową i później już przez parlament. W pełni bezpiecznie mogę powiedzieć, że to będzie 1 stycznia przyszłego roku, a być może uda nam się to rozbić jeszcze w ciągu tego roku - oceniła.