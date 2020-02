S10 Bydgoszcz – Toruń: jest decyzja środowiskowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję środowiskową dla trasy S10 między Bydgoszczą a Toruniem. To przypieczętowanie wybranego przebiegu drogi.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (tzw. decyzja środowiskowa) dla odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem. To bardzo ważna decyzja, która zatwierdza środowiskowo wybór wariantu, będący przedmiotem analiz w ramach prowadzonego przez GDDKiA Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego.

Droga ekspresowa S10 ma być drogą dwujezdniową o łącznej długości ok. 50 km. Będzie się zaczynać na węźle Bydgoszcz Południe i początkowo zostanie poprowadzona po śladzie drogi krajowej nr 10. W okolicy Solca Kujawskiego (Wypaleniska, Makowiska) odejdzie na południe, by następnie dojść do istniejącej S10 Obwodnicy Torunia (tu będzie dobudowana druga jezdnia z niezbędnymi korektami drogi istniejącej).

Dalej droga będzie się kończyła na w węźle Toruń Południe na A1. W ramach tego zadania przewiduje się także rozbudowę drogi krajowej nr 25 w rejonie miejscowości Brzoza (okolice węzła Bydgoszcz Południe).

Trasa S10 między Bydgoszczą a Toruniem została skierowana przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (razem z odcinkami S6 na Pomorzu) do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

gr