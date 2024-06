Branża drzewna na skraju przepaści. Jest decyzja

Cała branża drzewna walczy o życie. „Jeszcze w 2022 roku mogliśmy się pochwalić tym, że branża drzewna to lider branży w Europie. Zarówno w produkcji wyrobów tartacznych, mebli, podłóg, czy architektury podłogowej byliśmy na pierwszym miejscu, lub na podium w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. Cała nasza branża jest w naszym kraju odpowiedzialna za 6% PKB i zatrudniała jeszcze niedawno niespełna pół miliona ludzi. Niestety od kliku miesięcy ta sytuacja radyklanie się zmieniła” - podaje Polska Gospodarcza Izba Przemysłu Drzewnego. W piątek Minister Klimatu i Środowiska podjęła decyzję o wydłużeniu do 30 września br. obowiązujące od stycznia moratorium na wycinkę lasów, dotyczące wstrzymania lub ograniczenia wycinki. Styczniowa decyzja dotyczyła 10 lokalizacji. Ministerstwo wydłuża konsultacje ws. tzw. lasów społecznych.

„Minister Klimatu i Środowiska 13 czerwca 2024 roku wydała polecenie o wydłużeniu Moratorium na wycinkę lasów z 8 stycznia 2024 roku, które wstrzymało/ograniczyło pozyskiwanie drewna, do 30 września 2024 roku. Jednocześnie, do 16 września 2024 roku zostały przedłużone konsultacje społeczne dotyczące propozycji aktualizacji terenów wstrzymania/ograniczenia pozyskiwania drewna” - poinformowano w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie MKiŚ.

Propozycje dostosowania się do rozwiązań- ministerstwa

Resort przekazał, że do 31 października wydłużony został termin na opracowanie szczegółowych propozycji obszarów lasów o wiodącej funkcji społecznej wokół miast. Chodzi o Warszawę, Kraków, Gdańsk-Sopot-Gdynię, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz-Toruń.

Lokalne zespoły ds. lasów społecznych mają wypracować w tym samym terminie propozycje prowadzenia zmodyfikowanej gospodarki leśnej na tych obszarach. Propozycje mają uwzględniać wytyczne ustalone w ramach Ogólnopolskiej Narady o Lasach. Wytyczne zostaną przekazane do 31 sierpnia 2024 roku - poinformowano.

Jak wyjaśniono, zmiany terminów zostały przyjęte na prośbę strony przyrodniczej i społecznej oraz Lasów Państwowych. „Pozwoli ona na lepsze przygotowanie dokumentów, procesu konsultacji oraz zapewni szerszy udział interesariuszy” - podkreślono.

Nikt dotychczas nie przedstawił nam konkretnego planu dotyczącego wsparcia i pomocy dla poszkodowanych już dziś firm drzewnych - podaje pidgp.

Dlaczego?

Styczniowe moratorium leśne ws. wstrzymania bądź ograniczenia wycinki miało obowiązywać pół roku. Resort informował jednak, że trwają prace nad jego przedłużeniem; wzięte pod uwagę miały zostać aspekty gospodarcze. Moratorium odnosi się do 10 obszarów: Bieszczad, Puszczy Boreckiej, Puszczy Świętokrzyskiej, Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Karpackiej, Puszczy Rominckiej, Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, a także okolic Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

Odnośnie tzw. lasów społecznych pod koniec kwietnia minister Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała, że zwróci się do Lasów Państwowych, by we współpracy ze stroną społeczną wyznaczyć je w obrębie 9 aglomeracji miejskich.

Te wszystkie składowe spychają naszą branżę na skraj upadku. Już teraz wiele firm ma problemy z płynnością finansową, notują ogromne spadki i są zmuszone zwalniać pracowników - ocenia działania rządu Polska Gospodarcza Izba Przemysłu Drzewnego.

Apel branży drzewnej i fatalne skutki dla gospodarki

Jeśli rządzący nadal będą kontynuować swoją bezrefleksyjną politykę, to straty gospodarki Polski mogą wynieść ponad 27 mld zł

Pracę może stracić ok. 70 tys. ludzi, głównie w rejonach słabo uprzemysłowionych, gdzie rynek pracy nie jest konkurencyjny tak jak w innych rejonach kraju” - alarmuje pigpd.

