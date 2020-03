Szumowski: Przyrost zachorowań na koronawirusa będzie szybki

To jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny; chrońmy siebie, swoich bliskich i wszystkich dookoła - apelował w poniedziałek minister zdrowia Łukasz Szumowski do osób objętych kwarantanną domową.

Minister zdrowia powiedział, że przykład innych krajów pokazuje, że wzrost zachorowań w Polsce jest nieunikniony i będzie bardzo dynamiczny, bo to wynika ze specyfiki wirusa.

Oczekujemy, że w ciągu najbliższych dni ten przyrost będzie bardzo szybki, to wynika z działania wirusa. We wszystkich krajach był bardzo gwałtowny przyrost w pierwszych dniach - powiedział.

Równocześnie zapewnił, że szpitale przygotowywane są na zwiększoną liczbę przypadków choroby, jeśli chodzi o infrastrukturę, wysokospecjalistyczny sprzęt, a jeśli będzie konieczność, szpitale będą przekształcane w zakaźne.

Czytaj też: Koronawirus: Polskie służby są w gotowości

Mam ogromny apel do osób, które są w kwarantannie domowej - to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby nie opuszczać miejsca kwarantanny - przekonywał Szumowski na konferencji prasowej w Warszawie - Wiemy, że we Włoszech ludzie wychodzili mimo kwarantanny i wiemy, czym to się skończyło - podkreślił.