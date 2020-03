WIG20 w końcu odbija

WIG20 po siedmiu spadkowych sesjach, podczas których stracił 30 proc., zyskuje w pierwszych minutach piątkowego handlu ponad 2 proc.

WIG20 rośnie o 2,2 proc. do 1.335 pkt., WIG zyskuje 3 proc. do 38.320 pkt., mWIG40 rośnie o 1,1 proc. do 2.843 pkt., a sWIG80 zyskuje 2 proc. do 9.491 pkt.

W WIG20 zyskują wszystkie komponenty poza LPP i CCC, które tracą między 4 a 10 proc.

Inwestorzy obawiają się możliwości zamknięcia galerii handlowych.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz powiedziała w TVN 24, że na piątkowym posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego będzie dyskusja na temat ewentualnego zamknięcia galerii handlowych.

PAP Biznes/ as/