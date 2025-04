Giełda wraca do notowań. Trudno oczekiwać końca spadków

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie charakteryzuje się wysoką zmiennością. GPW zdecydowała o czasowym wstrzymaniu handlu między godz. 15.15 a 16.15 ze względu na bezpieczeństwo obrotu i dużą zmienność.Na zamknięciu poniedziałkowej sesji warszawskiego parkietu oba główne indeksy, WIG20 i WIG odnotowały spadek o blisko 1,5 proc.

WIG20 rano spadał ok. 6 proc., od godz. 10.00 indeks stopniowo piął się w górę i przed godz. 13.00 zniżkował ok. 0,5 proc. Potem spadki znów się pogłębiły.

Po godz. 15 GPW poinformowała o zawieszeniu notowań ze względu na bezpieczeństwo obrotu na wszystkich rynkach od godz. 15:15 do 16:15. Wskazano, że od godz. 16:15 do godz. 16:30 nastąpi faza przyjmowania zleceń i wznowienie notowań ciągłych nastąpi od godz. 16:30.

Przed zawieszeniem notowań WIG20 spadał o 2 proc. i wynosił 2.418,2 pkt.

Rano GPW poinformowała w komunikacie o sytuacji wystąpienia niezwykłej zmienności skutkującej uruchomieniem mechanizmów zmienności w odniesieniu do większości instrumentów finansowych.

„Motorem spadków są wydarzenia geopolityczne. Bardzo dużo będzie zależało w najbliższych dniach od rozwoju sytuacji na arenie międzynarodowej” - powiedział PAP Biznes przed decyzją GPW o zawieszeniu obrotu w godzinach 15.15 - 16.15 Przemysław Smoliński, analityk BM PKO BP.

Dołek po silnej przecenie

Sesja GPW po silnej przecenie z końca ubiegłego tygodnia rozpoczęła się na silnym minusie, ale kursy spółek próbowały odrabiać straty.

„Pojawił się popyt. Do ogłoszenia zakończenia spadków czy powrotu wzrostów jest jeszcze daleka droga, ale na naszych głównych wykresach, czy to WIG20, czy mWIG40, czy sWIG80, w tej chwili rysują się białe świece, choć nadal indeksy są na minusie” – powiedział. „Tego samego nie da się powiedzieć np. w przypadku niemieckiego DAX, na którym widnieje czarna świeca i który spada silniej niż warszawski rynek” - dodał.

Smoliński ocenił, że sytuacja nie jest najlepsza z technicznego punktu widzenia i zwiastuje ona rozpoczęcie silnej średnioterminowej korekty.

„W tej chwili na pewno trudno szukać sygnałów zakończenia spadków i powrotu wzrostów” – powiedział.

Zdecydują wydarzenia w USA

„Z drugiej strony, sytuacja nie wygląda już tak tragicznie jak w piątek, bo wyraźnie widać, że u nas na rynku pojawił się popyt. Spadki zostały wyhamowane i o ile sytuacja jakoś mocno nie pogorszy się na giełdach za oceanem, to u nas również raczej można spodziewać się przejścia w konsolidację, czy korekcyjnego odbicia, a już nie kontynuacji ruchu w dół” - dodał.

Analityk BM PKO BP zaznaczył, że należy obserwować co się będzie działo na rynku amerykańskim.

„Na pewno silniejsze od rynku będą w tej chwili spółki, które w mniejszym stopniu dotyka polityka Stanów Zjednoczonych. Na uwagę zasługują CD Projekt, Tauron, Cyfrowy Polsat” - poinformował.

Smoliński ocenił, że jeżeli WIG20 zamknie się w poniedziałek poniżej dzisiejszego minimum, czyli 2.295,26 pkt., to będzie to bardzo negatywny sygnał dla rynku.

„Będzie to oznaczać, że jednak nie udało się wyhamować spadków i kolejne sesje przyniosą dalszy ruch w dół” - powiedział.

Dodał, że zamknięcie powyżej piątkowego maksimum, należałoby w miarę optymistycznie interpretować.

„Chociaż nie mówię jeszcze o powrocie trendu wzrostowego, ale na pewno szala prawdopodobieństwa odrobinę zaczęłaby się przechylać na stronę zakończenia spadków i powrotu wzrostów” - ocenił analityk BM PKO BP. „Natomiast tak naprawdę każde odbicie do tego poziomu to raczej będzie odbicie o charakterze korekcyjnym. Dopiero przekroczenie piątkowego maksimum można by było powoli zacząć interpretować jako nieco bardziej pozytywny sygnał” – dodał.

Co na zamknięciu sesji?

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji warszawskiego parkietu oba główne indeksy, WIG20 i WIG odnotowały spadek o blisko 1,5 proc. Wcześniej GPW na godzinę zawiesiła notowania ciągłe z uwagi na bezpieczeństwo obrotu.

W poniedziałek o godz. 17 na zamknięciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie indeks WIG spadł o 1,47 proc. do poziomu 87727,11 pkt. Z kolei skupiający 20 największych i najpłynniejszych spółek WIG20 tracił 1,49 proc. osiągając 2431,32 pkt.

PAP Biznes, sek

