Handel w niedzielę może wrócić przez wirusa

Sytuacja wokół epidemii koronawirusa jest bardzo dynamiczna - także w handlu. Sklepy świecą pustymi półkami ale właściciele sieci i dyskontów uspokajają.

Resort rozwoju nie wyklucza poluzowania przepisów o zakazie handlu w niedzielę, ale wiele zależy od zgody Ministerstwa Pracy. Tymczasem Polacy nabywają mnóstwo zapasów, a pracownicy sklepów nie nadążają z zapełnianiem półek.

Jak wskazuje Piotr Adamczak, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Biedronce:

Problem niedostatecznej kadry w sklepach znacząco się on pogłębił. Mamy przypadki odwoływania osób z urlopów do pracy. Pracownicy skarżą się, że utrudnia się im wzięcie wolnego na dziecko

Mimo to sieci, według uzyskanych przez nas informacji, nie zamierzają zamykać sklepów. Co więcej w porozumieniu z rządem rozważane jest otwarcie sklepów w niedzielę a co za tym idzie - czasowe poluzowanie zakazu handlu tego dnia.

Teraz sklepy biorą towar w poniedziałek z samego rana, tuż przed otwarciem. To za mało czasu, by wypełnić pustki, jakie powstały w marketach po wzmożonych zakupach. No i nie ma kto go rozkładać.

Pracownicy niektórych sklepów już otrzymują telefony, iż mają być gotowi do ewentualnego przyjścia do pracy w niedzielę.

