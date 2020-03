Czy przez pracę zdalną skończy się Internet?

Infrastruktura T‑Mobile Polska jest przygotowana na zwiększone zapotrzebowanie na usługi, zarówno internetowe, jak i głosowe. Liczba połączeń wzrosła w ostatnich dniach średnio o 50 proc., a wykorzystanie danych o 20 proc. - poinformowała spółka

W związku z zagrożeniem koronawirusem wielu Polaków postanowiło pozostać w domu – w tej sytuacji możliwość kontaktu z bliskimi oraz kontynuowania aktywności zawodowej stają się szczególnie ważne. Jednak może oznaczać to także znacznie większe obciążenia sieci. Komputery, routery oraz telefony walczące o te same zasoby.

Nasza infrastruktura jest gotowa do zapewnienia usług, również w przypadku zwiększonego obciążenia sieci - podało biuro prasowe T-Mobile w nadesłanym do nas komunikacie. - Decyzja o rozpoczęciu przez wiele firm pracy zdalnej spowodowała znaczący wzrost liczby połączeń – tylko od czwartku, 12 marca, odnotowaliśmy średnio o 50 proc. wyższe zapotrzebowanie na usługi głosowe w sieci T‑Mobile. Zwiększeniu uległ także ruch transmisji danych. W czwartek i piątek w godzinach przedpołudniowych i wczesnopopołudniowych zużycie danych wzrosło średnio o 20%. W weekend również zanotowaliśmy wzrosty, w szczególności w weekendowych godzinach szczytu (ok. godz. 21.00).