Banki na pomoc: Zawieszą spłaty kredytów

Związek Banków Polskich poinformował, iż w związku z epidemią koronawirusa zrzeszone w nim banki pozwolą na zawieszenie spłat kredytów.

Jak poinformował ZBP zrzeszone w nim banki pozwolą, między innymi, na zawieszenie na trzy miesiące spłat rat kapitałowo-odsetkowych od wszystkich rodzajów kredytów.

Jak napisano w oświadczeniu:

Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta

Co więcej zapowiedziano dostarczenie do punktów sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy terminali płatniczych a także, w krótkim czasie, doprowadzą do podwyższenia do 100 złotych limitu płatności zbliżeniowych.

ZBP/ wirtualnemedia/ as/