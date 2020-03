Światowe załamanie w liniach lotniczych - bankructwa

Globalne linie lotnicze wezwały we wtorek rządy do przyspieszenia ratowania sektora transportu lotniczego, ponieważ szacują, że straty sektora lotniczego będą dwukrotnie większe, niż przewidywane wcześniej i wyniosą co najmniej 250 mld dolarów - podaje Reuters.

Zdecydowanie potrzebujemy ogromnych działań bardzo szybko i pilnie - powiedział dziennikarzom podczas konferencji konferencyjnej Alexandre de Juniac, dyrektor generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) – relacjonuje agencja Reuters.

Linie lotnicze na całym świecie tną koszty - uziemiły większość swoich flot, starają się tym samym ograniczyć koszty i zachować płynność, w czasach gdy drastycznie spada liczba podróżnych w związku z koronawirusem.

Jak twierdzą przedstawiciele IATA, mimo to, prawie połowie z nich grozi bankructwo w nadchodzących tygodniach, jeśli nic nie zostanie zrobione w celu wsparcia branży.

Mamy coraz większe kłopoty z płynnością, dlatego desperacko potrzebujemy trochę gotówki - powiedział de Juniac.

IATA, zrzeszająca około 280 linii lotniczych, w tym większość największych przewoźników sieciowych na świecie, ocenia, że sytuację może pogorszyć zbliżająca się recesja, która może jeszcze bardziej opóźnić wykaraskanie się z obecnych kłopotów linii lotniczych - w przeciwieństwie do szybkiego odbicia po poprzednich epidemiach, takich jak SARS w 2003 r. I przypomina, że kłopoty obejmują nie tylko linie pasażerskie, ale i świadczące usługi cargo.

Reuters.com/gr