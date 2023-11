"Chopin" najpunktualniejszy w Europie

Według danych opublikowanych przez brytyjską firmę OAG, Lotnisko Chopina w październiku zostało najpunktualniejszym lotniskiem w Europie - poinformował w poniedziałek stołeczny port lotniczy. Dodano, że wśród światowych lotnisk, warszawski port zajął 6 miejsce w rankingu punktualności

Według danych opublikowanych przez OAG, brytyjską firmę zajmującą się analizą danych rynku lotniczego, Lotnisko Chopina w październiku było najpunktualniejszym portem w Europie - poinformował w poniedziałek warszawski port lotniczy.

Wskazano, że wśród światowych lotnisk, Lotnisko Chopina było największym w pierwszej dziesiątce i zajęło 6 miejsce w ogólnym rankingu punktualności.

OAG w swoich analizach pod uwagę bierze godzinę odlotu samolotu, ale nawet przy innej metodologii stosowanej np. przez Eurocontrol (punktualność odlotu i przylotu statku powietrznego) Lotnisko Chopina nadal pozostaje na podium - podkreślono w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że według badań Eurocontrol przeprowadzonych w europejskich portach od 30 października do 5 listopada warszawskie lotnisko w rankingu punktualności zajęło trzecie miejsce, zaraz po portach w Helsinkach i Atenach.

Mimo kończącej się przepustowości i tysięcy podróżnych korzystających codziennie z naszego lotniska, samoloty z warszawskiego portu odlatują zgodnie z rozkładem, co plasuje nas w czołówce punktualności nie tylko europejskich, ale i światowych portów – podkreślił cytowany w komunikacie prezes Polskich Portów Lotniczych Stanisław Wojtera.

W komunikacie poinformowano również, że od stycznia Lotnisko Chopina odprawiło 15 mln 740 tys. 807 pasażerów. „Ruch w stosunku do tego samego okresu w rekordowym 2019 r. odbudował się w 98 procentach” - zwrócono uwagę.

CZYTAJ TEŻ: Wiek emerytalny w Niemczech: Stanowisko Olafa Scholza

CZYTAJ TEŻ: Rosyjscy żołnierze muszą brać narkotyki

Dodano, że w październiku na Lotnisku Chopina obsłużono 1 mln 655 tys. 683 pasażerów, nieznacznie mniej niż w tożsamym miesiącu 2019 roku, kiedy przez lotniskowe bramki przeszło 1 mln 688 tys. 797 podróżnych.

Rekordowym dniem miesiąca okazał się 1 października – obsłużono wtedy 65 tys. 002 osoby - wynika z danych lotniska.

Poinformowano również, że w pierwszym miesiącu trzeciego kwartału br. roku stołeczny port odprawił blisko 216 tys. pasażerów w ruchu czarterowym czyli o 29 proc. więcej niż w tym samym okresie 2019 r.

Jak przekazano, do pięciu najpopularniejszych kierunków wybieranych przez pasażerów w ciągu pierwszych 10 miesięcy br. należały: Londyn, Paryż, Antalya, Amsterdam, Frankfurt i Dubaj. Zwrócono uwagę, że w samym październiku najwięcej pasażerów odprawiono na rejsy do: Hiszpanii, Niemiec, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W pierwszym miesiącu czwartego kwartału w stołecznym porcie odprawiono 10 tys. 772 ton cargo i poczty, to rekordowy wyniki w całej historii lotniska, łącznie od początku roku to ponad 82,7 tys. ton - dodano.

Laur punktualności port „Chopina” zawdzięcza rozłożeniu lotów do późnych godzin nocnych, co np. w Niemczech nie jest spotykaną praktyką, jednak zacznie tracić ten laur niedługo, ponieważ doba nie jest z gumy, ostatnie odloty często mają miejsce i po 1 w nocy, a loty późną nocą są zabronione.

Dla porównania, słynne lotnisko w Berlinie

Ile lotów wykonuje się na lotnisku BER? Do czasu zakończenia ostatniego etapu rozbudowy berlińskie lotnisko Willy Brandt ma obsługiwać łącznie około 324 000 operacji lotniczych rocznie. Przewiduje się, że będzie to 289 000 regularnych lotów oraz 35 000 lotów towarowych. To liczba całych lotów, nie obsłużonych pojedynczych pasażerów.

Stosunek liczby lotów regularnych do liczby lotów cargo wyniesie więc 89% do 11%, co oznacza, że port lotniczy BER będzie się koncentrował przede wszystkim na lotach pasażerskich. Jeśli chodzi o regularne ruchy lotnicze, nastąpi również podział na czysty ruch regularny (ok. 258 tys. planowanych ruchów lotniczych) i ruch okazjonalny (ok. 20 tys. ruchów lotniczych). To samo dotyczy ruchu wyłącznie towarowego, w którym ruch regularny będzie stanowił około 30 000 operacji lotniczych, ruch okazjonalny - około 3600 operacji lotniczych, a ruch tranzytowy - około 1300 operacji lotniczych.

PAP, mw

CZYTAJ TEŻ: Po co Polsce CPK? R. Mazurek w RMF wyjaśnia

CZYTAJ TEŻ: Prezydent: Będę bronił CPK i budowy elektrowni atomowych