Kiedy przemysł lotniczy wróci do poziomu sprzed pandemii?

Światowy przemysł lotniczy w 2025 r. powinien wrócić do poziomu z 2019 r. – poinformował w poniedziałek w Krakowie Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych. Jak zwrócił uwagę, w Europie poziom ruchu pasażerskiego spadł o 61 proc.

Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI World - Airports Council International World) poinformował w poniedziałek w Krakowie, że rok 2019 był najlepszym w historii sektora lotniczego, ale osiągnięcie poziomów sprzed dwóch lat będzie możliwe w 2025. Zdaniem dyrektora rynki krajowe odbudują się szybciej.

Jak zauważył Luis Felipe de Oliveira, Bliski Wschód i Europa najbardziej odczuły skutki pandemii i mimo wzrostów w 2021 ruch pasażerski na Bliskim Wschodzie jest nadal o prawie 70 proc. niższy niż w 2019 r., a w Europie o 61 proc. „Czyli jesteśmy na poziomie ok. 40 proc. naszych możliwości” – powiedział dyrektor ACI World.

Zaznaczył, że z powodu pandemii lotniska odnotowały w 2021 r. spadki przychodów o 55 proc., czyli o 111 mld dolarów.

Zgodnie z przekazanymi przez dyrektora informacjami, najmniej skutki pandemii odczuły krajowe rynki lotnicze m.in. w Chinach, Indiach, Brazylii, Rosji, USA. „Tam szybciej ruch lotniczy wrócił do stanu sprzed 2019 r., w niektórych obszarach osiągnął już poziom 100 proc. w porównaniu do 2019 r.” – powiedział.

Sytuacja lotniska w Krakowie jest podobna do sytuacji innych europejskich portów.

Zgodnie z danymi Kraków Airport, w 2021 r. lotnisko obsłużyło ponad 3 mln pasażerów, w 2020 – prawie 2,6 mln, a w 2019 ponad 8,4 mln pasażerów. Ruch pasażerski spadł więc o ok. 63 proc. w stosunku do 2019 r. Przychody lotniska w 2020 r. wyniosły poniżej 120 mln zł, a w 2019 – ponad 300 mln zł.

W 2022 r. Kraków Airport planuje obsłużyć 5,4 mln pasażerów, co stanowić będzie 65 proc. ruchu pasażerskiego z 2019 r. „Naszym wyzwaniem jest powracać do realiów z 2019 r.” – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej prezes lotniska Radosław Włoszek. Równocześnie zwrócił uwagę, że prognozy te są uzależnione od dalszej sytuacji związanej z pandemią.

Wśród tegorocznych planów lotniska jest uruchomienie nowego połączenia do Dubaju (linie Wizz Air). Do miasta tego można podróżować też dzięki linii Flydubai. Od 15 kwietnia z Krakowa będzie można polecieć do Lubeki, dzięki liniom Lubeck Air. Od sezonu letniego 2022 roku Ryanair zapowiedział powrót połączenia Kraków - Norymberga.