KNF: bez dywidendy z banków

W czwartek rano przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na Twitterze ważny komunikat dotyczący finansów polskich banków i zakładów ubezpieczeń

Oczekujemy także niepodejmowania, bez uzgodnienia z nadzorem, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować osłabieniem bazy kapitałowej – dodał szef KNF.

Wzmocnienie bazy kapitałowej poprzez zatrzymanie całości zysku jest w ocenie nadzoru konieczne dla zwiększenia możliwości skutecznego reagowania banków i zakładów ubezpieczeń na obecne i przyszłe zagrożenia oraz bezpiecznego kontynuowania podstawowej działalności – podsumował prof. Jacek Jastrzębski.

Szef PFR, Paweł Borys skomentował na Twitterze rekomendację szefa KNF:

W pełni uzasadniona decyzja @uknf . Silny kapitałowo polski system finansowy to nasza mocna strona w przeciwieństwie do wielu innych krajów. Kryzys to nie czas na dywidendy, a podobną rekomendacje wydały USA w odniesieniu do wszystkich spółek w 2020 w związku z #COVID2019