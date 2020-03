Szachowy puchar rozgrywa się... w sieci!

Internetowy Puchar Polski to nowa forma rywalizacji proponowana przez Polski Związek Szachowy. W turnieju mogą wystąpić zarówno gracze zawodowi, jak i zwykli sympatycy królewskiej gry. Pierwsza impreza cyklu odbędzie się w niedzielę.

„Praca w sieci, rywalizacja za jej pośrednictwem to dla współczesnych szachistów właściwie żadna nowość. Od dawna przymierzaliśmy się do zorganizowania tego rodzaju rozgrywek pod egidą związku. Obowiązujące w kraju ograniczenia związane z koronawirusem tylko przyspieszyły decyzję o przeprowadzeniu internetowego Pucharu Polski. Od kilku tygodni, gdy ludzie długo pozostają w domu, obserwujemy wzmożone zainteresowanie szachami w internecie. Za pośrednictwem sieci gra w nie w Polsce ok. miliona osób.

Jedyny wymóg, jaki stawiamy przed uczestnikami pucharowej rywalizacji, to polskie obywatelstwo” - powiedział PAP wiceprezes PZSzach ds. marketingu i promocji Maciej Cybulski.

Na cykl internetowego PP złożą się cztery turnieje zaplanowane w terminach: 29 marca, 13 kwietnia, 25 kwietnia, 9 maja. Każdy rozpoczyna się o godz. 18.

Turnieje składają się z 13 rund systemem szwajcarskim. Tempo gry: 5 minut na partię dla zawodnika. Za pierwsze 50 miejsc przyznawane są punkty od 100 do 1. Zwycięzcą cyklu zostaje szachista z największą liczbą punktów po czterech turniejach.

Partnerem technologicznym organizatora PZSzach jest popularna platforma chess.com, na której miłośnicy szachów mogą m.in. rozgrywać partie na żywo. Prawo do uczestnictwa w internetowym Pucharze Polski ma każdy, kto się na niej zarejestruje, nawet nowicjusz.

Zapisy do turnieju będą możliwe na serwerze Chess.com - klub Polski Związek Szachowy (www.chess.com/l/pzszach) godzinę przed jego rozpoczęciem (od 17) - link zostanie wysłany do wszystkich członków klubu, a także będzie zamieszczony na stronie internetowej i Facebooku PZSzach.

Ilu uczestników spodziewają się organizatorzy w inauguracyjnej imprezie, w której nie obowiązuje limit ilościowy?

„Dziś trudno przywidywać. Na utworzonym przed dosłownie kilku dniami serwerze Chess.com - klub Polski Związek Szachowy zarejestrowało się już blisko 4500 osób. Liczba ta rośnie. Byłbym szczęśliwy, gdyby zgłoszenia do turnieju trzeba było zapisywać liczbą czterocyfrową, ale trzy cyfry też mnie zadowolą” - zaznaczył Cybulski.

PZSzach planuje także przeprowadzenie w najbliższym czasie pierwszych internetowych mistrzostw Polski. Odbędą się one w sobotę 4 kwietnia.

„To kolejne rozwiązanie w okresie odwoływania tradycyjnych turniejów. Nie będą mogły się odbyć planowane na drugą połowę maja mistrzostwa Polski, odwołana została 44. Olimpiada Szachowa, ale zawodnicy nie przestają pracować, przenosimy się do internetu, z którego dobrodziejstw szachiści i tak od dawna korzystają. Już przygotowujemy także drużynowe mistrzostwa Polski w wersji online” - zakończył wiceprezes PZSzach.

PAP/ as/