W środku epidemii sąd wypuścił członków mafii lekowej!

Portal wPolityce.pl dotarł do kulis piątkowej decyzji Sądu Okręgowego w Gdańsku, który odmówił przedłużenia aresztu tymczasowego dla 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej sprzedającej nielegalnie leki za granicę.

Nie zastosowano wobec nich nawet wolnościowych środków zapobiegawczych. A to - jak pisze portal wpolityce.pl bardzo niezbeczni przestępcy. Grupa wywoziła polskie leki za granicę, by tam sprzedawać je z olbrzymim zyskiem.

Bandyci to nie tylko cwaniacy. To ludzie bardzo niebezpieczni. Jeden ze zwolnionych podejrzanych podczas pobytu w areszcie podżegał do polania substancją żrącą córki innego podejrzanego w celu wymuszenia na nim zmiany złożonych wyjaśnień - czytamy w portalu.