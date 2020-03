Żabka zachęca do wsparcia szpitali zakaźnych

Żabka za pośrednictwem swojej aplikacji mobilnej żappka zachęca klientów do przekazywania zebranych punktów na wsparcie regionalnych szpitali zakaźnych.

Punkty czyli tzw. żappsy można wymienić na pięć cegiełek w przedziale od 50 do 4000 żappsów, które po podwojeniu oznaczają pomoc w przedziale od 1 do 100 złotych. Żappsy na wsparcie szpitali można przekazywać do końca kwietnia br. To kolejna inicjatywa sieci, która poprzez swoje działania intensywnie włącza się w walkę z koronawirusem.

Sieć Żabka w czasie epidemii koronawirusa w Polsce na wiele sposobów pomaga w walce z jego rozprzestrzenianiem. Chcemy dać również naszym klientom możliwość wsparcia lokalnych szpitali zakaźnych i służb medycznych, które na co dzień walczą z epidemią. Nasza aplikacja mobilna żappka cieszy się dużą popularnością, korzysta z niej ponad 2,8 mln osób. Teraz wszystkie te osoby mogą dołożyć swoją cegiełkę przekazując zebrane żappsy i wspólnie z nami pomagać. Dodatkowo, wdzięczni za ich zaangażowanie, podwoimy przekazaną kwotę. Mam nadzieję, że wielu użytkowników skorzysta z możliwości i zdecyduje się okazać wsparcie, które jest tak bardzo potrzebne – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes ds. finansowych i rozwoju w firmie Żabka Polska.

Użytkownik aplikacji żappka może zdecydować się jednorazowo na przekazanie swoich punktów w ramach pięciu przedziałów liczbowych. Każda kwota przekazana przez klienta zostaje dodatkowo podwojona przez Żabkę i przekazana wybranym szpitalom zakaźnym – docelowo w każdym województwie:

• 50 żappsów użytkownika = 50gr + 50 gr od Żabki = 1zł przekazujemy na pomoc szpitalom ; • 100 żappsów użytkownika = 1zł +1 zł do Żabki = 2zł przekazujemy na pomoc szpitalom; • 400 żappsów użytkownika =5zł + 5 zł od Żabki= 10zł przekazujemy na pomoc szpitalom; • 1000 żappsów użytkownika = 12zł + 12 zł od Żabki = 24zł przekazujemy na pomoc szpitalom; • 4000 żappsów użytkownika = 50zł+ 50 zł od Żabki = 100zł przekazujemy na pomoc szpitalom.

Link do informacji: https://www.zabka.pl/pomagaj-z-zabka/wspieraj-szpitale-z-zappka

Użytkownicy mogą do końca kwietnia przekazywać posiadane punkty dowolną liczbę razy, do ich wyczerpania. Żappsy są otrzymywane na start po zainstalowaniu aplikacji mobilnej oraz za każdym razem, gdy podczas zakupów klient przedstawi kasjerowi do zeskanowania kod ze swojej żappki.

Użytkownicy żappki nie po raz pierwszy mogą przekazać swoje punkty na cele charytatywne tym samym pomagać wspólnie z Żabką. W styczniu br. podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Wielkiej Pomocy datki klientów wkładane do puszek w Żabkach uzupełnione zostały kwotą ponad 2,5 miliona od użytkowników aplikacji żappka. Pozwoliło to na przekazanie od Żabki dla WOŚP rekordowej sumy 3,7 mln zł.

Poprzez swoją aplikację mobilną Żabka Polska obecnie także informuje jej użytkowników na temat zasad bezpieczeństwa w czasie dokonywania zakupów podczas epidemii koronawirusa.

Więcej informacji na temat działań podjętych przez Żabkę w walce z koronawirusem:

https://www.zabka.pl/biuro-prasowe/stanowisko-zabka-polska-w-sprawie-koronawirusa

Aplikacja żappka dostępna jest bezpłatnie na urządzeniach z systemem Android oraz iOS.