Prezydent apeluje o kupowanie polskiej żywności

Jest bardzo wiele potrzeb.Produkcja rolna także przezywa czas kryzysowy. To przede wszystkim problem z eksportem. Jesteśmy wdzięczni rolnikom, że zapewniają nam żywność. To dzięki ich pracy mamy w sklepach żywność - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim dotyczącej wsparcia polskiego rolnictwa i kupowania rodzimych produktów.

Rolnictwo świetnie się rozwija, ogromna część żywności jest eksportowana. To bardzo duża część naszego PKB. Ten eksport cierpi i dyskutowaliśmy, jak temu zaradzić, by producenci mieli możliwość zbywania produktów dla dobra naszej gospodarki. Wszystko to, co polski rolnik sprzeda, wspiera polski rynek, te pieniądze wracają do gospodarki, żyją na naszym rynku. Zasilają rozwój naszego kraju. Dlatego rozpoczynamy akcję „Kupuj świadomie – produkt polski”. Ta promocja będzie zwiększona. Apelujemy do wszystkich, by w trakcie zakupów zwracać uwagę na produkty i wybierać te, które wyprodukowano w naszym kraju, by była to żywność polska. Prosimy, żeby państwo tak właśnie starali się działać. To bardzo ważne hasło – podkreślił prezydent Duda.