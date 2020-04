Patriotyzm gospodarczy łapie wiatr w żagle

Patriotyzm gospodarczy zaczyna łapać wiatr w żagle. W poniedziałek do kupowania polskich produktów zachęcali prezydent Andrzej Duda oraz minister rolnictwa Jak Krzysztof Ardanowski. Zachęca do tego również PKN Orlen oraz redakcja wGospodarce.pl

Apelujemy do wszystkich, aby w czasie robienia zakupów zwracali uwagę na to gdzie wyprodukowane jest to, co kupują i aby starali się, mając do wyboru różne produkty na sklepowych półkach, wybierać te, które zostały wyprodukowane w naszym kraju - powiedział podczas konferencji prezydent Andrzej Duda.