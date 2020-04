GUS: wyniki badań koniunktury najgorsze w historii

GUS potwierdził dynamikę wzrostu PKB w ‘19 na poziomie 4,1 proc., korygując dane z 2018 roku do poziomu 5,3 proc. wobec 5,1 proc. wcześniej - podał GUS.

„W świetle ostatecznego szacunku PKB za 2018 r. zanotowano szybszy, niż wcześniej szacowano, wzrost gospodarczy. We wszystkich kwartałach zmiana realnego wzrostu PKB była taka sama i wyniosła, in plus 0,2 proc. Wzrost PKB wyniósł odpowiednio: w I kwartale 2018 r. - 5,4 proc. (wobec 5,2 proc., w II kwartale 2018 r. - 5,5 proc. (wobec 5,3 proc.), w III kwartale 2018 r. - 5,4 proc. (wobec 5,2 proc.) , w IV kwartale 2018 r. - 5,1 proc. (wobec 4,9 proc.). W całym 2018 r. wzrost gospodarczy wyniósł 5,3 proc. (wobec 5,1 proc.)” - napisał GUS.

Koniunktura najgorsza w historii

Kwietniowe badania koniunktury były najgorsze w historii badania - podał w środę GUS.

GUS podał, że w kwietniu koniunktura oceniana jest najgorzej od początku prowadzenia badania we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki.

Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.

W badaniach za kwiecień odpowiedzi udzielano w okresie od 1 do 10 kwietnia.

PAP Biznes/ as/

