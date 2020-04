Do Polski dotarł "GasLog Warsaw" z amerykańskim LNG

Sojusz energetyczny polsko-amerykański kwitnie - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński podczas briefingu prasowego poświęconemu dotarciu do Polski trzeciej dostawy gazu LNG , a drugiej w tym roku od amerykańskiej firmy Cheniere Energy, Inc. Jak zapowiedział prezes Kwieciński, po 2023 roku te dostawy znacząco wzrosną do 2 mld metrów sześciennych gazu od tej daty rocznie

Podczas briefingu pokazano tankowiec wpływający do polskiego portu. Prezes Kwieciński ocenił dzisiejszy dzień jako symboliczny, ponieważ gaz LNG dostarczył metanowiec o nazwie „GasLock Warsaw”. Statek dostarczył do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu ok. 70 tys. ton LNG, co po regazyfikacji daje ok. 95 mln m sześc. gazu ziemnego. To trzecia dostawa od Cheniere dla PGNiG w ramach kontraktu długoterminowego, a druga w tym roku. Ładunek przypłynął z terminalu eksportowego Sabine Pass nad Zatoką Meksykańską.

Świetna współpraca między naszymi państwami. Pierwszą umowę z firmą Cheniere podpisywaliśmy z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Umowy, które mamy podpisane z naszymi amerykańskimi partnerami dają nam gwarancję, że dostawy gazu do Polski są bezpieczne, że będzie zapewnione bezpieczeństwo energetyczne, a portfel dostaw zdywersyfikowany. Dziękuję mojemu poprzednikowi Piotrowi Woźniakowi, bo on tę umowę podopisywał. Dziś my, jako PGNiG jesteśmy blisko społeczeństwa, zapewniamy dostawy gazu. Już jedna czwarta gazu w Polsce to gaz skroplony, który dociera do Polski drogą morską. Na mocy kontraktu z 2018 roku roczna ilość LNG od amerykańskiego producenta wzrośnie od 2023 roku do 1,95 mld m sześc. po regazyfikacji.

Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG / autor: screen Fratria

Nawet w tych trudnych czasach niezakłócone dostawy LNG są ważne. Dostawa „GasLog Warsaw” pokazuje, że współpraca naszych krajów i firm jest bardzo ważna. Cieszę się, że pozostajemy połączeni i w tych czasach mamy co świętować - powiedział Anatol Feygin, CTO Cheniere Energy.

mw