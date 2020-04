Stabilny biznes to obecnie dobra alternatywa na trudne czasy

Handel w ostatnich tygodniach zderzył się z ogromną liczbą wyzwań. Zmianie uległy nawyki zakupowe klientów oraz rodzaj kupowanego asortymentu. Ruch przeniósł się do małych sklepów, zlokalizowanych blisko domu. Kupowanie w pobliskich sklepach to nie tylko wsparcie dla lokalnego handlu, to także szansa na zrobienie bezpiecznych zakupów. Przykładem takiego punktu jest Żabka, która działa na zasadzie franczyzy. Obecnie pod jej szyldem funkcjonuje ponad 6 tys. sklepów w całej Polsce prowadzonych przez blisko 4,5 tys. franczyzobiorców.

Wsparcie w ramach sieci franczyzowej i gwarantowany przychód

Żabka nie wymaga dużego wkładu własnego. Wystarczy dysponować kwotą 5 tys. zł netto. Suma ta pokrywa koszty zakupu drukarki fiskalnej, koncesji oraz umożliwia opłacenie dodatkowych pracowników biorących udział w zatowarowaniu sklepu. Cała reszta jest po stronie sieci – Żabka wynajmuje lokal, opłaca czynsz oraz zapewnia wyposażenie i zatowarowanie sklepu. Z kolei przyszły franczyzobiorca może dokonać wyboru spośród oferowanych lokalizacji sklepu, w którym chciałby prowadzić swój biznes. Decydując się na franczyzę, prawdopodobieństwo sukcesu jest dużo większe, ponieważ znana firma ma stałych klientów i pewną pozycję na rynku.

Taka działalność pozwala na osiągnięcie atrakcyjnych dochodów. W związku ze zmianą w ofercie, która obowiązuje od 1 kwietnia br., wzrosła też gwarantowana kwota podstawowego przychodu do 16 tys. zł miesięcznie, niezależnie od obrotu. Dochody te mogą się zwiększać wraz z rozwojem sprzedaży i biznesu. Dodatkowo sieć wydłużyła okres gwarantowanego przychodu do 12 miesięcy.

Stałe wsparcie ze strony Żabki

Franczyzobiorca może liczyć na stałą pomoc ze strony franczyzodawcy. Żeby zostać franczyzobiorcą, nie trzeba mieć doświadczenia w handlu, ważne jest zaangażowanie i przedsiębiorczość. Przez cały okres współpracy firma proponuje cykl szkoleń, które uzupełniają ewentualne braki. W obecnej sytuacji znaczna część szkoleń prowadzona jest on-line. Dzięki specjalnej platformie przedsiębiorcy mogą korzystać z filmów instruktażowych, szkoleń w formie webinariów, mogą także uzyskać pomoc on-line od trenera. Firma dba ponadto o rozwój zaplecza technologicznego, które pomaga w sprawnym zarządzaniu sklepem. Takim przykładem jest m.in. aplikacja mobilna Frappka. To narzędzie stworzone dla i z myślą o franczyzobiorcach. Frappka umożliwia kontrolowanie działań sklepu za pomocą smartfona. Narzędzie pozwala także na śledzenie rozliczenia, stanu sprzedaży oraz otwarcia i zamknięcia kas.

Z kolei franczyzobiorca jest odpowiedzialny za zarzadzanie sklepem, kontrolę kosztów, prowadzenie administracji działalności gospodarczej, realizację zobowiązań podatkowych i ZUS oraz kwestie pracownicze. Co ważne, osoba, która podejmie współpracę z siecią Żabka, może w każdej chwili z niej zrezygnować, po podpisaniu umowy obie strony obowiązuje bowiem 30-dniowy okres wypowiedzenia. Jednym z jej elementów jest weksel – popularna forma zabezpieczenia w działalności gospodarczej – który zabezpiecza obie strony w relacji biznesowej bez zbędnych niedopowiedzeń.

Bezpieczeństwo w dobie koronawirusa

W związku z epidemią koronawirusa w Polsce Żabka podjęła liczne kroki, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikom sklepów, jak i klientom. Sieć zamontowała w każdym sklepie szybę pleksi, która ma chronić kasjerów. Dodatkowo marka zaopatruje franczyzobiorców w przyłbice ochronne dla pracowników, maseczki, środki do dezynfekcji oraz jednorazowe rękawiczki. Zwiększony został też nacisk na reżim sanitarny w sklepie – konieczność dezynfekcji blatów, terminala płatniczego oraz skanera, a co godzinę jest odkażana szyba pleksi. Żabka wyposażyła swoich franczyzobiorców w pakiet informacji obejmujący m.in. plakaty i ulotki dla klientów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania czy kontakty do wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Jak zostać franczyzobiorcą Żabki?

Rekrutacja nowych franczyzobiorców cały czas trwa. W związku ze stanem epidemii, który obowiązuje w Polsce, Żabka przeprowadza spotkania on-line. Z uwagi na ograniczenie funkcjonowania urzędów firma przygotowała prezentację, która prowadzi kandydata przez ePUAP, umożliwiając tym samym kompletowanie dokumentów w wersji cyfrowej. Ważnym elementem procesu rekrutacyjnego są szkolenia. Od początku ogłoszenia epidemii wprowadzona została możliwość uczestnictwa w szkoleniu wstępnym w formule eksternistycznej. Oznacza to, że połowa szkolenia (sześć dni), podczas której omawiane są tematy techniczne, może się odbywać poprzez sesje on-line z trenerem oraz szkolenia e-learningowe. Druga część szkolenia, w której kandydat poznaje operacyjne aspekty pracy, nadal przeprowadzana jest w sklepie trenerskim z zachowaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności. Franczyzobiorcy mają także dostęp do specjalnej platformy szkoleniowej.

Więcej informacji na:

www.zabka.pl/franczyza