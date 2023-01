Szansa na własny biznes dla osób z niepełnosprawnościami

Coraz więcej firm wspiera osoby z niepełnosprawnościami także w prowadzeniu własnego biznesu

Wśród nich jest Żabka, która w ramach strategii odpowiedzialności dąży m.in. do podniesienia satysfakcji franczyzobiorców wynikającej ze współpracy z siecią. Paweł Błachowicz jest przedsiębiorcą z Bystrzycy Kłodzkiej, który przy wsparciu firmy ma możliwość realizacji marzeń o swoim sklepie

Franczyzobiorca Żabki to człowiek o wielkim sercu, aktywny w wielu obszarach, pokazujący, że silna wola, zaangażowanie i wiara mimo trudności pozwalają na samorealizację.

Miałem to szczęście, że zaznałem w życiu wiele dobrego – napotkałem na swojej drodze osoby, które pomogły mi i dały szansę na rozwój osobisty oraz dobrą edukację. W pewnym momencie poczułem, że sam pragnę pomagać innym. Mimo mojej niepełnosprawności założyłem fundację. Zaczynaliśmy od pomocy osobom z niepełnosprawnościami, obecnie pomagamy niemal każdemu, kto potrzebuje dobrego słowa i czynu – podkreśla Paweł Błachowicz.

Poza działalnością społeczną franczyzobiorca pokazuje, że poruszanie się na wózku nie oznacza, że nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej. Od zawsze marzył o własnym sklepie – pierwszy z Żabką uruchomił w sierpniu 2017 r., drugi – w listopadzie 2020 r. Na początku nie było łatwo, ale sieć wsparła Pawła Błachowicza niemal na każdym kroku, tworząc optymalne warunki do zarządzania przez niego tym biznesem. – Gdy rozpoczynałem prowadzenie pierwszej placówki, miałem poczucie, że sieć nie jest do końca na to przygotowana. Jednak drugi sklep, który przejąłem trzy lata później, Żabka dostosowała w 100 proc. do moich potrzeb – to wszystko sprawiło, że dziś z sukcesem mogę się realizować w roli franczyzobiorcy i łączyć to z aktywnością społeczną. Żabka to sieć, dla której ważni są ludzie i jej otoczenie biznesowe.

Franczyza się opłaca

Jak każdy franczyzobiorca także Paweł Błachowicz zyskał dostęp do wiedzy, zaplecze logistyczne, serwisowe i marketingowe. Otrzymał też w pełni wyposażony i zatowarowany sklep oraz pakiet szkoleń. Obecnie korzysta ze specjalnego ubezpieczenia „Polisy na biznes”, która chroni przedsiębiorców współpracujących z siecią przed ewentualnym niepowodzeniem ich biznesu.

Działając pod szyldem Żabki, franczyzobiorcy mają ponadto szansę na korzystanie z nowoczesnych narzędzi, w tym aplikacji Cyberstore. Mogą liczyć na doradztwo centrum wsparcia franczyzobiorców, partnerów ds. sprzedaży czy trenerów ds. szkoleń, a w razie usterek – interwencyjnych grup serwisowych. – Cyberstore to jak dla mnie mistrzostwo świata. Połączenie wszystkich funkcji związanych z zamówieniami, sprzedażą czy logistyką w jednym miejscu pozwala mi w dużym stopniu na zdalne zarządzanie sklepami za pomocą telefonu. Towar mogę zamówić na odległość, otrzymuję go bezpośrednio do sklepu – zaznacza franczyzobiorca z Bystrzycy Kłodzkiej.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami i nie tylko, chcącymi być przedsiębiorcami, Paweł Błachowicz zwraca uwagę na to, że prowadzenie sklepu pod szyldem Żabka jest naprawdę bezpiecznym i wygodnym biznesem pod kilkoma warunkami. – Zaangażowanie we własny biznes i jego dopilnowanie są kluczowe. 90 proc. niepowodzeń we własnej działalności gospodarczej wynika w moim odczuciu z niedopilnowania przez franczyzobiorcę. Mimo niepełnosprawności w moich Żabkach pojawiam się codziennie i nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Dzięki mojemu poleceniu i doświadczeniu trzy osoby z rodziny prowadzą także swoje Żabki – co potwierdza, że to biznes warty uwagi.

Rozpocznij biznes franczyzowy z Żabką

Kandydaci na franczyzobiorców powinni wykazać się gotowością do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przedsiębiorczym podejściem, motywacją czy umiejętnościami interpersonalnymi. Muszą także przejść pozytywnie etap rekrutacji i szkoleń, a także wnieść wkład własny (ok. 5 tys. zł).

Więcej na: https://www.zabka.pl/franczyza