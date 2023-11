Kobiety realizują się zawodowo z Żabką

19 listopada przypada Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet. Ponad 60 proc. z przeszło 8,6 tys. przedsiębiorców prowadzących sklepy Żabka to panie, które zarówno w aglomeracjach miejskich, jak i niewielkich miejscowościach w całej Polsce z sukcesem rozwijają własne biznesy. Sieć stwarza im także szanse rozwoju czy awansów w swoich strukturach. Izabela Kontowicz, która zarządzała swoją placówką w Warszawie, jest obecnie na stanowisku partnerki ds. szkoleń, a Małgorzata Michalska, franczyzobiorczyni z Gdańska, spełnia się jednocześnie w roli trenerki.

Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to największe na świecie wydarzenie wspierające przedsiębiorczość i rozwój finansowy pań. W Polsce pod koniec 2022 r. kobiet było niemal o 1,3 mln (19,5 mln wobec 18,2 mln) więcej niż mężczyzn. Według danych z CEIDG na początku 2023 r. stanowiły one ok. 34 proc. wszystkich właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych w Polsce. Z kolei zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej” liczba zatrudnionych pań w 2022 r. wynosiła 7,4 mln, współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku 15–64 lata w 2021 r. wyniósł 66,1 proc., a udział kobiet w zarządach największych spółek w drugim półroczu 2022 r. – 24 proc.

Rozwój w biznesie i w strukturach firmy

Żabka na różne sposoby wspiera kobiety, chcące zdobyć wiedzę i nowe kompetencje w obszarze przedsiębiorczości. Niezależnie od wieku, doświadczenia zawodowego czy pochodzenia stwarza przestrzeń do rozwoju oraz budowania pewności siebie. Pomaga im także na co dzień w prowadzeniu biznesów pod jej szyldem. Na start każdy franczyzobiorca otrzymuje wyposażony i zatowarowany sklep oraz bogate zaplecze logistyczne, IT, serwisowe i wiele narzędzi, w tym technologicznych, usprawniających zarządzanie placówką. Wkład własny na start wynosi ok. 5 tys. zł. Wszyscy współpracujący z siecią przedsiębiorcy są objęci unikatowym ubezpieczeniem „Polisa na biznes”, chroniącym przed skutkami ewentualnego niepowodzenia.

Sieć otwiera im także drzwi do dalszej kariery w jej strukturach, w tym w siedzibie w Poznaniu. Wiele kobiet sprawuje stanowiska dyrektorskie, a w zarządzie firmy obowiązuje parytet płci.

Jedną z osób, które zdecydowały się na zmianę ścieżki swojej kariery, jest Iza Kontowicz, która przez 2,5 roku jako franczyzobiorczyni prowadziła sklep na warszawskiej Woli, a z czasem znalazła dla siebie inną drogę rozwoju. „Przymierzałam się do roli partnerki ds. szkoleń od dwóch lat. Chciałam się rozwijać, a Żabka daje takie możliwości w swoich wewnętrznych strukturach. Proces przejścia z roli franczyzobiorczyni był bardzo płynny, na każdym etapie mogłam liczyć na wsparcie sieci” – mówi. Obecnie od 3 lat pomaga kandydatom w ich drodze do franczyzy, a przy tym nie musi rezygnować z tego, co dla niej najważniejsze: „Cenię sobie możliwość zarządzania własnym kalendarzem i działania we własnym rytmie” – dodaje.

Z kolei Małgorzata Michalska zdecydowała się zostać trenerką i udało jej się to w zaledwie 12 miesięcy. „Swoją współpracę z Żabką jako franczyzobiorczyni rozpoczęłam w grudniu 2020 r., a już rok później zaczęłam dodatkowo realizować się jako trenerka – mówi. – Finalnie zrezygnowałam jednak z tej funkcji w czerwcu tego roku, by skupić się na prowadzeniu placówki w Gdańsku oraz sklepu sezonowego w Łebie. Jestem ambitna i lubię stawiać sobie nowe cele, chciałam spróbować czegoś nowego i bardzo się cieszę, że mogłam skorzystać z możliwości rozwoju. Wyniosłam z tego wiele cennych lekcji oraz doświadczeń”.

Edukacja nt. przedsiębiorczości

Sieć Żabka stawia na edukację i podnoszenie umiejętności zarówno kandydatek na franczyzobiorczynie, jak i aktualnie współpracujących z nią przedsiębiorczyń. Już w ramach procesu rekrutacji oferuje im trzytygodniowe szkolenia w sklepie trenerskim np. ze sprzedaży, HR czy finansów. Następnie po rozpoczęciu współpracy franczyzobiorcy objęci są sześciomiesięcznym onboardingiem, mają dostęp do platformy edukacyjnej z kursami, bazą wiedzy o Żabce i webinarami. Podczas całego procesu wspiera ich trener oraz partner ds. szkoleń. Od tego roku z myślą o kandydatach na franczyzobiorców i współpracujących z siecią franczyzobiorcach sieć uruchomiła program menedżerski „Akademia Przedsiębiorczości”, realizowany wraz Politechniką Warszawską i ekspertami rynku franczyzy.

www.zabka.pl/franczyza