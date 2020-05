Miliardy z funduszy unijnych dla polskich szpitali i przedsiębiorców

Trwająca epidemia koronawirusa to wyjątkowy czas, który wymaga nadzwyczajnych działań, a przede wszystkim – środków.

Tych medycznych i tych, które pomogą polskim przedsiębiorcom przetrwać trudny czas. Z tych potrzeb zdaje sobie sprawę Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które uruchomiło wiele inicjatyw. Dzięki nim pieniądze popłyną we właściwych kierunkach. Liczby robią wrażenie.

Walka z koronawirusem wzmaga ogromne zapotrzebowanie na środki finansowe jakie ma nadal rozwijająca się polska gospodarka. Wirus uderzył w naszych przedsiębiorców. Dlatego potrzebujemy wsparcia dla przedsiębiorców, ale także dla wielu innych aspektów życia społecznego. Wymaga to aktywnych i wielowymiarowych działań.

Zwiększyć dotacje!

Mamy teraz okres niezwykle wytężonej pracy. Inicjujemy projekty i realizujemy działania na wielu polach. Rozdysponowujemy środki w Polsce, ale także dbamy o to, by fundusze unijne były skutecznie kierowane do Polski, by pomagały przedsiębiorcom tam, gdzie jest to kluczowe. Poza impulsami dla gospodarki, wspieramy także inne sfery jak służba zdrowia, czy edukacja. Programów jest wiele. Liczby rosną i będą rosnąć – mówi o działaniach resortu Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ministerstwo podjęło działania na poziomie krajowym, ale także unijnym. Niedługo po wybuchu pandemii wysłało do Komisji Europejskiej dwa projekty rozporządzeń pozwalające przedsiębiorcom na korzystanie z dodatkowego wsparcia UE. W ramach tych projektów przedsiębiorcy mogliby wykorzystywać fundusze unijne na kapitał obrotowy, co dotąd nie było możliwe, uzyskiwać pomoc unijną nawet mimo trudnej sytuacji oraz otrzymać łącznie nawet 800 tys. euro dotacji (dotąd limit był czterokrotnie niższy).

Pół miliona uratowanych miejsc pracy

Największe wrażenie robią jednak kwoty, które powędrują do różnych beneficjentów w Polsce. Resort dokonał bezprecedensowego przesunięcia aż 2,6 miliarda złotych z funduszy unijnych na dopłaty do wynagrodzeń pracowników. Ta kwota pomoże uratować aż pół miliona miejsc pracy.

Nie mamy wątpliwości, że obecnie to podstawowe zadanie. Wsparcie przedsiębiorstw i ochrona miejsc pracy to cel zapisów powstałych w ramach Tarczy Antykryzysowej. My poprzez działania z Funduszowego Pakietu Antywirusowego przyczyniamy się do realizacji tych celów. To fundament, na którym będziemy mogli dalej odbudowywać polską gospodarkę już po pandemii – mówi Anna Gembicka.

Zdrowie i edukacja

Z programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 550 milionów złotych na służbę zdrowia. Beneficjenci tych środków to szpitale zakaźne, a kwota zostanie wykorzystana na zakup respiratorów, tomografów komputerowych, kardiomonitorów, czy łóżek intensywnej terapii. MFiPR wygospodarowało także środki dla policji oraz straży pożarnej. MFiPR uruchomiło także specjalny konkurs – Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Dzięki niemu dalsze 200 milionów złotych z programu Inteligentny Rozwój trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy zajmują się diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi.

Dalsze środki są związane z edukacją. Z programu Polska Cyfrowa aż 180 milionów złotych ma zostać przekazanych na laptopy dla uczniów i nauczycieli, co ma pomóc w kontynuowaniu edukacji zdalnej.

Zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja może być trudna dla wielu polskich rodzin, zwłaszcza wielodzietnych. Dlatego zainicjowaliśmy ten program, z którego mogą korzystać gminy w całej Polsce. Mamy przy tym przeczucie, że ma on znaczenie nie tylko doraźne. Przewidujemy, że rozwój sektora cyfrowego w kolejnych latach w Polsce będzie postępował, a obecna sytuacja stanowi impuls, który ten proces dodatkowo przyspieszy – dodaje minister Gembicka.

Potężne środki dla firm

Niezwykle istotne są nowe rozwiązania dla firm. Wśród nich warto wymienić 400 milionów złotych przeznaczonych z programu Inteligentny Rozwój na nowy antykryzysowy fundusz pożyczkowy. Warto zauważyć, że pożyczka będzie połączona z dotacją. Przedsiębiorca będzie musiał spłacić sam kapitał (maksymalnie 15 mln złotych), a okres spłaty pożyczki może wynosić do 6 lat.

To niezwykle istotna oferta dla firm, które potrzebują w tej chwili kapitału płynnościowego. Widzimy, że zainteresowanie tą pomocą jest bardzo duże. Będziemy się starali jeszcze powiększać środki dostępne w ramach funduszu. Im więcej środków i pomocy gospodarce, tym większa szansa, że przejdziemy przez trwający kryzys bez wielkiego uszczerbku – tłumaczy Anna Gembicka.

To jednak nie koniec. 350 milionów złotych – z kolei ta kwota popłynie do przedsiębiorców dzięki ułatwieniom w kredycie technologicznym (dla firm inwestujących w innowacje). Wreszcie aż 500 milionów złotych z funduszy unijnych poprzez program Polska Wschodnia ma stanowić dotacje dla przedsiębiorców z kilku województw na pokrycie kosztów kapitału obrotowego. Dotyczyć to będzie tych firm, które ucierpiały wskutek epidemii koronawirusa. A to i tak nie wszystkie programy realizowane przez MFiPR. Jak widać, skala pomocy dla gospodarki, służby zdrowia i innych sfer życia publicznego jest szeroka.

Czytaj też: MFiPR: 580 mln zł z UE dla firm telekomunikacyjnych