Prezydenckie podziękowania dla pielęgniarek i położnych

Stoją państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich; myślimy i mówimy o państwu jako o naszych bohaterach - podkreślają prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w spocie przygotowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

„Szanowne panie pielęgniarki i położne, szanowni panowie pielęgniarze. Chcemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, pozdrowienia i podziękowania za państwa niezastąpioną pracę. Dzisiaj 12 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych” - mówi w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych para prezydencka.

Prezydent podkreśla, że „te obchody miały być inne, ale pandemia COVI-19 zmieniła wszystko”. „Najbardziej dotknęła chorych i zarażonych, ale zaraz po nich pracowników służby zdrowia. To sytuacja bardzo trudna także dla państwa bliskich przeżywających dłuższe okresy rozłąki z państwem i stres” - zauważył Andrzej Duda.

„Jesteśmy państwu bardzo wdzięczni za to, że stoją państwo w pierwszym szeregu walki o życie i zdrowie nas wszystkich. Myślimy i mówimy o państwu jako o naszych bohaterach, którym winniśmy szacunek i wsparcie” - powiedział Duda.

Pierwsza dama apeluje, by nie tracić nadziei „na powrót do normalności w szpitalach, w przychodniach, w domach opieki i w hospicjach, we wszystkich innych miejscach pracy w całej naszej przestrzeni publicznej”. „Nie traćmy ducha, wspierajmy się w tym trudny czasie. Bądźmy razem” - wzywa Agata Kornhauser-Duda.

„Raz jeszcze dużo zdrowia, wytrwałości pogody ducha, wszelkiej pomyślności osobistej a także szczęścia w państwa rodzinach. Wszystkiego najlepszego, serdecznie pozdrawiamy” - mówi para prezydencka.

PAP/ as/