Program Czyste Powietrze również dla niezamożnych

- Dzięki inicjatywie prezydenta Andrzeja Dudy zakres funkcjonowania programu Czyste Powietrze można poszerzyć o najuboższych - powiedział w czwartek minister klimatu Michał Kurtyka.

Kurtyka towarzyszył w czwartek m.in. prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas prezentacji zmian w programie „Czyste Powietrze”. Jak powiedział szef MK, dzięki inicjatywie prezydenta można poszerzyć zakres funkcjonowania tego programu o najuboższych.

Od samego początku mamy świadomość, że walka ze smogiem, kwestia czystego powietrza, jest wyzwaniem cywilizacyjnym, przed którym stoimy, jako naród, jako państwo, jako mieszkańcy naszego kraju, czy to miast, czy wsi. Chcemy z tym smogiem się rozprawić, chcemy z nim walczyć - podkreślił.

Kwestia walki ze smogiem jest takim wyzwaniem, które łączy Polaków - ocenił Kurtyka. Zaznaczył, że w drugiej odsłonie programu „Czyste Powietrze”, uproszczonej, rząd chce dotrzeć do szerszego grona beneficjentów.

Minister poinformował, że przewidywane uproszczenia mają bardzo kompleksowy charakter, dotyczą nie tylko uproszczenia samej procedury, skrócenia czasu procedowania wniosku.

Ale poprzez zmianę wielkości dotacji i sposobu jej przyznawania chcemy dotrzeć do jak największej liczby beneficjentów - w szczególności włączając w to samorządy - również do najuboższych - poinformował.