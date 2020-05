Bank Pekao i jego pracownicy nie ustają w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W grupie siła - zbiórka środków na walkę z pandemią, organizowana przez Grupę PZU, pokazała, że działając wspólnie można osiągnąć naprawdę wiele. Pracownicy Banku Pekao i innych spółek największej polskiej grupy finansowej wspólnie zebrali 200 tys. zł na zakup tzw. namiotów barierowych dla szpitali i ratownictwa medycznego. Teraz wszystkie instytucje do każdej zebranej od pracowników złotówki dołożą drugą. W sumie spółki przekażą zatem placówkom medycznym 400 tys. zł.

W akcję mającą na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się skutków pandemii zaangażowały się osoby pracujące we wszystkich spółkach z Grupy PZU, w tym Banku Pekao, PZU, PZU Życie, Alior Banku i Link4. Każda z firm prowadziła osobny rachunek, który pracownicy mogli zasilać dowolną kwotą na wsparcie działań związanych z zapobieganiem COVID-19. Wystarczył tylko tydzień, by udało im się wspólnie zgromadzić ponad 200 tys. zł. Teraz każda z firm podwoi środki zebrane od swoich pracowników. Tym samym, już niedługo do najbardziej potrzebujących placówek medycznych trafi blisko 400 tys. zł na zakup namiotów barierowych. – Pracownicy Pekao oraz całej Grupy PZU po raz kolejny uwodnili, że są solidarni i odpowiedzialni. Pokazaliśmy, że nie jest nam obojętny los zakażonych, ale też personelu medycznego, który codziennie wykazuje się ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Wszyscy jesteśmy im za to bardzo wdzięczni i cieszymy się, że mogliśmy być częścią tak wspaniałej inicjatywy. Właśnie w ten sposób rozumiemy społeczną odpowiedzialność naszego banku – mówi Leszek Skiba, p.o. Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A.

Zebrana kwota zostanie przeznaczona w całości na zakup namiotów barierowych. Jest to wynalazek doktora Marcina Kaczora - kierownika Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Namioty szczelnie odgradzają chorego od otoczenia, dzięki czemu zapobiegają rozprzestrzenianiu się wirusa. Pozwalają chronić inne osoby przed zakażeniem, a lekarzom na przeprowadzanie niezbędnych zabiegów medycznych.

– Co dzień odbieram niezliczoną liczbę telefonów z różnych miejsc Polski z pytaniami o namioty. Chcemy, by zaczęły służyć jak najszybciej. Przyczyni się do tego pomoc pracowników Grupy PZU. Jesteśmy wdzięczni za ich inicjatywę – mówi doktor Marcin Kaczor.

Pekao nie po raz pierwszy włącza się w walkę z koronawirusem i wspiera działania przeciwdziałające jego rozprzestrzenianiu. Jako jedna z pierwszych instytucji z sektora bankowego przekazał 5 mln zł darowizny na rzecz szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i służb sanitarnych. Środki otrzymały placówki potrzebujące szczególnego wsparcia, wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Ponadto Fundacja Pekao im. dr. Mariana Kantona zakupiła 23 tysiące maseczek ochronnych, przekazując je szpitalom oraz ochotniczej straży pożarnej z województwa mazowieckiego. Część z nich, bank przekazał niedawno seniorom.

Pekao/ as/