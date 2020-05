Odpoczywajmy na wsi! - apeluje minister rolnictwa

Do odpoczynku na wsi podczas nadchodzących wakacji wezwał minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. „Zachęcam wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych”- napisał

Polska wieś to skarb, który jest tuż obok, niemal na wyciagnięcie ręki. Wypoczynek na wsi to czyste powietrze, piękny krajobraz i smaczne jedzenie. To czas spędzony blisko natury - czytamy w apelu ministra.

Pandemia zmieniła nasze życie. Nie wiadomo jak długo będzie trwało zagrożenie, ale przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych, pozwala ograniczać ilość zarażeń. Najwyższym wyzwaniem jest teraz zwykła ludzka solidarność - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Minister zachęca wszystkich do skorzystania z oferty gospodarstw agroturystycznych. Dają one możliwość wypoczynku całym rodzinom, bez ścisku, tłoku - od Bałtyku po Tatry i od Odry po Bug. To nie tylko kontakt z naturą, ale też z tradycją i kulturą, w tym z naszym dziedzictwem kulinarnym. W takich miejscach zjemy nasze ulubione potrawy, skosztujemy naturalnych produktów, pochodzących z okolicznych gospodarstw - apeluje Ardanowski.

Minister podkreślił, że wybór oferty agroturystycznej to właśnie przejaw solidarności. To budowa nowych więzi społecznych i zrozumienia wzajemnych zależności. To wreszcie przejaw współczesnego patriotyzmu, patriotyzmu konsumenckiego.

Zapraszam do gościnnych gospodarstw agroturystycznych na dobry wypoczynek, na rozkoszowanie się specjałami polskiej kuchni. Zachęcam do odkrywania uroków polskiej wsi - napisał w apelu.

Turystyka wiejska zaczęła się rozwijać na początku lat `90 XX wieku. W roku 1990 było tylko 590 gospodarstw agroturystycznych, a w 2009 r. było już 5 473 kwater z blisko 57,1 tysiącami miejsc noclegowych.

W 2018 r. średnio w Polsce na 100 km kw. przypadało 3,5 turystycznych obiektów noclegowych (posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych). Wśród turystycznych obiektów noclegowych w Polsce dominują obiekty hotelowe, stanowiące 37,7 proc. ogółu obiektów. Kolejną znaczącą grupę stanowią pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne (27,5 proc. wszystkich obiektów w kraju).

Najpopularniejszą formą wypoczynku na obszarach wiejskich jest oczywiście agroturystyka, czyli idea spędzania czasu wolnego w gospodarstwach rolnych, gdzie nadal produkcja rolnicza i hodowla zwierząt wyznacza rytm życia.

Na koniec grudnia 2019 r. było zarejestrowanych w Polsce 8129 gospodarstw agroturystycznych (dane GUS), w których było ponad 91,9 tys. miejsc noclegowych. Prawie 40 proc. gospodarstw agroturystycznych w Polsce jest w województwach: małopolskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim. Najmniej zaś w województwach: łódzkim, opolskim i lubuskim.

Kwatery agroturystyczne są w dużej mierze obiektami sezonowymi, dlatego najwięcej turystów korzysta z nich w miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień). Polskie gospodarstwa agroturystyczne oferują głównie (w 70-80 proc.) zakwaterowanie w pokojach (kwaterach) gościnnych, w znacznie mniejszym stopniu w samodzielnych mieszkaniach i domach oraz na polach namiotowych. Średnio jeden obiekt agroturystyczny liczy 5 pokoi z 10 miejscami noclegowymi (5 pokoi dwuosobowych).

Baza agroturystyczna oferuje różne standardy użytkowe i jakościowe świadczonych usług. W chwili obecnej istnieją liczne inicjatywy na poziomie lokalnym czy regionalnym związane z systemami certyfikowania obiektów oraz ofert turystyki wiejskiej.

Jednak - jak wskazuje resort rolnictwa - w dobie pandemii powinniśmy kierować się sprawdzonymi systemami certyfikacji, za którymi stoją ogólnopolskie instytucje i organizacje o ugruntowanej pozycji nie tylko w kraju, ale i za granicą. Należą do nich Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

Ministerstwo rolnictwa mając na celu kreowanie wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje oraz podnoszenie rangi turystyki wiejskiej i agroturystyki w środowisku sektora turystycznego, od 2016 r. realizuje projekt „Odpoczywaj na wsi”

PAP

