Premier Francji krytykuje działania UE

Premier Francji Edourd Philippe powiedział w Senacie, że UE nie stanęła na wysokości zadania w sprawie kryzysu związanego z koronawirusem. Nazwał plan wsparcia gospodarki UE 500 mld euro ambitnym, a francusko-niemiecką współpracę - niezbędną dla UE

Wyraził zadowolenie z francusko-niemieckiej inicjatywy dotyczącej wsparcia europejskiej gospodarki funduszem odrodzenia wartym 500 mld euro. Nazwał ten pomysł „bardzo ambitnym planem umożliwiający sfinansowanie ożywienia gospodarczego”.

Plan wsparcia europejskich gospodarek został zaproponowany w poniedziałek 18 maja przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i kanclerz Niemiec Angelę Merkel podczas ich wspólnej wideokonferencji.

Bardzo często, kiedy dochodzi do europejskiego kryzysu, Francja i Niemcy są w stanie dogadać się i doprowadzić do znalezienia rozwiązania - podkreślił Philippe, dodając, że nie wyklucza, iż Niemcy się zmobilizowały, ponieważ zrobiła to Francja.