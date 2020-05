Malware zainfekował smartfony z Androidem

Złośliwe oprogramowanie w ciągu kilku lat zainfekowało dziesiątki tysięcy terminali. Bitdefender zidentyfikował na początku 2020 roku platformę szpiegowską, która działała niezauważona od czterech lat. Odkrywcy nadali jej nazwę Mandrake (w języku polskim Mandragora) - trującej rośliny, owianej tajemnicą i złą sławą - podaje portal interia mob tech.

Portal przypomina, że hakerzy za pośrednictwem złośliwych aplikacji, umieszczanych w Google Play, przejmują całkowitą kontrolę nad urządzeniem ofiary. Malware wykrada hasła i loginy do kont, w tym również bankowych, rejestruje obrazy z ekranu oraz śledzi lokalizację użytkownika.

Celem grupy przestępczej stojącej za tym malwarem jest całkowite przejęcie kontroli nad smartfonem ofiary oraz jej tożsamością. To jeden z najgroźniejszych wirusów atakujących urządzenia z Androidem z jakimi do tej pory mieliśmy do czynienia - mówi Bogdan Botezatu, dyrektor ds. badań i raportowania zagrożeń w Bitdefender.