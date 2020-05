Macierzyństwo: Piękne i niełatwe powołanie

Przypadający dzisiaj Dzień Matki to doskonała okazja do podziękowania mamom za trud macierzyństwa; to piękna, ale też trudna i odpowiedzialna rola, która powinna być szczególnie doceniana - podkreśliła we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

We wtorek obchodzony jest w Polsce Dzień Matki. Szefowa MRPiPS z tej okazji przypomniała, że mama to bez wątpienia jedna z najważniejszych osób w życiu każdego człowieka.

„Przypadający dzisiaj Dzień Matki to piękna okazja do wyrażenia wdzięczności za trud rodzicielstwa, wychowania - za wszystko, co robiły dla nas nasze drogie mamy. Im jesteśmy starsi, tym lepiej rozumiemy, jak odpowiedzialnym i często niełatwym zadaniem jest macierzyństwo” - podkreśliła minister rodziny, składając mamom najlepsze życzenia.

„Mamy nie tylko dzisiaj zasługują na wszystko co najlepsze. Nasz rząd to rozumie i realizuje. Jedną z form uhonorowania mam był uruchomiony 1 marca 2019 r. program +Mama 4 plus+. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla tych osób, przede wszystkim kobiet, które poświęciły się wychowaniu czwórki lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury. Dzisiaj świadczenie pobiera ponad 55 tys. osób” - wskazała Maląg.

Zwróciła uwagę, że to właśnie kobiety częściej mają niższe świadczenia emerytalne. Minister wskazała, że innym przykładem wsparcia, kierowanego również do kobiet, jest program „Emerytura plus”. Maląg podkreśliła, że w tym roku wsparcie w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1200 zł, trafiło do 9,8 mln osób.

„Do tego dochodzą takie programy jak Karta Dużej Rodziny, +Rodzina 500 plus+, +Dobry start+ czy +Maluch plus+. Pomagają one z jednej strony odciążyć domowy budżet i zapewniają poczucie bezpieczeństwa, a z drugiej pozwalają mamom łatwiej godzić życie rodzinne z obowiązkami zawodowymi” - dodała.

Z kolei w liście do matek minister rodziny podkreśliła, że „macierzyństwo to piękna przygoda - nie zawsze łatwa, ale niezwykle satysfakcjonująca”. „Miłość matki do dziecka jest absolutnie wyjątkowa i bezgraniczna. To radość z patrzenia, jak nasze maluchy rosną, uczą się chodzić, zaczynają zadawać pytania, stają się coraz bardziej samodzielne. Zanim się obejrzymy - szkoła, młodzieńczy bunt, a w końcu usamodzielnienie się od rodziców. Tego doświadczenia nie sposób porównać z czymkolwiek innym” - wskazała szefowa MRPiPS.

„Bycie mamą to misja na całe życie - nie ma znaczenia, czy dziecko ma 5, 15 czy dużo więcej lat - zawsze będziemy się o nie martwić, troszczyć i wspierać. I to jest piękne” - podkreśliła Maląg.

Dzień Matki jest świętem obchodzonym jako wyraz szacunku dla matek. Data obchodów święta jest różna w zależności od kraju. W Polsce święto obchodzone jest 26 maja.

PAP/ as/