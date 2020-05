Pandemia przyspieszy wycofywanie produkcji z Chin

Pandemia koronawirusa przyśpieszy przenoszenie „fabryki świata” z Chin -wskazał w czwartek Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwrócili uwagę, że największą kwotę dla firm wycofujących produkcję z Państwa Środka - 2,2 mld dol., przeznaczył dotąd rząd Japonii

Eksperci PIE zwrócili uwagę, że w dyskusji o zmianach w światowym systemie gospodarczym w związku z koronawirusem najczęściej wskazuje się na tzw. reshoring i decoupling.

Decoupling oznacza zmniejszenie współzależności gospodarek Zachodu i gospodarki chińskiej, reshoring zaś proces przenoszenia produkcji z Państwa Środka z powrotem do państw Zachodu - czytamy w „Tygodniku Gospodarczym PIE”.

Odnosząc się do przyczyny tych zjawisk analitycy Instytutu wskazali m.in. na „dość dynamicznie” wzrastające w Chinach koszty pracy. W czasie globalnego kryzysu rządy są też bardziej skoncentrowane na ochronie zatrudnienia we własnych krajach.

Według nich do uniezależnienia od Państwa Środka skłania również nadszarpnięcie zaufania do Pekinu w związku z opóźnieniem w podjęciu walki z epidemią oraz ukrywaniem i fałszowaniem informacji o pochodzeniu COVID-19.

Proces słabnięcia roli Chin jako „fabryki świata” rozpoczął się jednak już kilka lat temu, a teraz może jedynie przyśpieszyć. Produkcja z Chin przenoszona była dotąd przede wszystkim do Indii i do krajów Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza do Wietnamu - ocenili.