Produkcja czipów w UE: jakie zagrożenia niesie?

Przenoszenie produkcji półprzewodników do Europy i USA niesie wiele wyzwań. Dyskusja powinna się jednak zacząć od cyberbezpieczeństwa - pisze piątkowa „Rzeczpospolita”

Obecnie największym producentem półprzewodników jest Tajwan. Według danych „The Economist” na ten kraj przypada 60 proc. światowej produkcji półprzewodników, w tym ponad 90 proc. urządzeń najnowocześniejszej generacji, co uprawnia do przedstawiania go w kategoriach monopolistycznych. Jednakże z powodu kluczowej roli, jaką odgrywają fabryki półprzewodników, oraz rosnącej niepewności na arenie geopolitycznej coraz więcej krajów podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji produkcji i nearshoringu - informuje w piątkowym wydaniu „Rzeczpospolita”.

Pierwszym krokiem w dyskusji na temat podejmowania inicjatyw o charakterze lokalnym lub regionalnym powinna być kwestia cyberbezpieczeństwa. Nie tylko dotycząca samych zakładów produkcyjnych, ale zabezpieczenia całego łańcucha dostaw.

Cel cyberataków

Jak zauważa „Rz”, zakłady produkujące czipy ze względu na swoją rolę są celem dla cyberprzestępców i państw dążących do destabilizacji konkurentów. Bezpieczeństwo tych miejsc wymaga zaawansowanych systemów zabezpieczeń, w tym ochrony przed atakami hakerskimi, fizycznymi włamaniami oraz szpiegostwem przemysłowym.

W rankingu National Cybersecurity Index Polska znalazła się na 2. miejscu na 48 krajów – zaraz za Czechami – pod względem systemów bezpieczeństwa, które są wdrażane przez rząd. Inaczej rzecz wygląda w przypadku poziomu rozwoju cyfrowego. Tu Polska uplasowała się na 13. miejscu. Oznacza to, że firmy w Polsce dobrze radzą sobie z cyberbezpieczeństwem, gdyż są nieco zapóźnione w obszarze digitalizacji produkcji - informuje gazeta.

Kiedy poziom cyfryzacji wzrośnie, gotowość do obrony przed wirtualnymi atakami może zauważalnie spaść. Jeśli chcemy opierać gospodarkę na nowych technologiach, musimy zadbać o cyberbezpieczeństwo, a nie tylko o rozwój produkcji.

