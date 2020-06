Działa już znacznie więcej firm niż przed pandemią

Stan aktywnych działalności gospodarczych wynosi 2,48 mln; jest o ok. 2 tys. wyższy niż 11 marca br., czyli w dniu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego - wynika z najnowszych danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - podało w środę Ministerstwo Rozwoju

Jak informuje resort „to dowód na to, że w przededniu kolejnego etapu luzowania obostrzeń, polska gospodarka stopniowo wraca na właściwe tory”.

Pierwsze pozytywne dane dotyczące aktywności polskich przedsiębiorstw zaczęły się pojawiać już w kwietniu. W maju mieliśmy do czynienia z kontynuacją tego trendu, a najnowsze, czerwcowe informacje, jakie pochodzą z rejestru CEIDG, wskazują na to, że jest nawet lepiej niż na początku roku. To oznacza, że po krótkotrwałym spadku aktywności, nasi przedsiębiorcy zaczynają sobie coraz lepiej radzić w nowej normalności- powiedziała cytowana w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.