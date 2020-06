Trump o pobycie w schronie: tylko chwilowa inspekcja

Prezydent USA Donald Trump określił w środę jako fałszywe doniesienia mediów, że w trakcie protestów po zabiciu przez policjanta w Minneapolis czarnoskórego George’a Floyda, schował się w podziemnym schronie pod Białym Domem. Wyjaśnił, że jedynie dokonał jego inspekcji

Zszedłem na dół w ciągu dnia i byłem tam przez krótką chwilę, to była bardziej inspekcja - oświadczył Trump w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox. Pytany, czy poprosiły go o to służby bezpieczeństwa, zaprzeczył.