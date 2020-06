Litwa także stawia na rozwój sieci 5G

Rząd Litwy zatwierdził plan rozwoju bezprzewodowych systemów piątej generacji na lata 2020-2025. Przetarg na częstotliwości przeznaczone na potrzeby 5G ma zostać ogłoszony jeszcze w bieżącym roku.

Litwa dąży do wdrożenia decyzji Komisji Europejskiej dotyczących rozwoju tej technologii, ale jednocześnie dąży do tego, by kontrola tego procesu pozostała w gestii państwa - powiedział minister komunikacji Litwy Jarosław Narkiewicz, cytowany w środowym komunikacie resortu.