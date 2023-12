Via Baltica do zmian! Ma być szybciej i sprawniej

Do 2030 r. planujemy zakończyć przebudowę odcinka drogi Via Baltica z Rygi do granicy z Litwą na drogę ekspresową - poinformowały Łotewskie Drogi Państwowe (LVC).

„Do 2030 roku planujemy zakończyć przebudowę odcinka Via Baltica z Rygi do granicy z Litwą na drogę ekspresową z oddzielonymi jezdniami” - przekazał łotewski organ zarządzający drogami.

Jak dodano, w tym roku zakończono pierwszy etap tych prac, tj. budowę obwodnicy miejscowości Kekava, kilkanaście kilometrów na południe od Rygi.

Łotewskie Drogi Państwowe przygotowały też propozycje budowy obwodnic miejscowości Iecava (Ekawa) i Bauska, teraz ostateczna decyzja w tej sprawie leży po stronie rządu - zaznaczono. Odcinek pomiędzy Bauską a granicą z Litwą również zaplanowano jako drogę 4-pasmową - wskazały Łotewskie Drogi Państwowe.

Via Baltica to część trasy europejskiej E67 z Czech do Finlandii, łącząca Tallinn w Estonii z Warszawą. Via Baltica biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Długość odcinka łotewskiego to 190 km.

Innym infrastrukturalnym projektem realizowanym w regionie jest linia kolejowa Rail Baltica, która ma połączyć Warszawę z krajami bałtyckimi.

Z Rygi Natalia Dziurdzińska

PAP/ as/