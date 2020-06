Bank Anglii wpompuje w gospodarkę dodatkowe 100 mld funtów

Bank Anglii (BoE) podjął w czwartek decyzję o wpompowaniu w brytyjską gospodarkę dodatkowych 100 miliardów funtów poprzez zwiększenie programu skupu obligacji z 645 do 745 mld funtów, co ma pomóc przełamać skutki kryzysu wywołanego epidemia koronawirusa.

Liczący dziewięć osób Komitet Polityki Monetarnej (MPC) zarazem jednomyślnie postanowił - zgodnie z przewidywaniami rynku - pozostawić główną stopę procentową na obecnym, rekordowo niskim poziomie 0,1 proc.

Zwiększenie skupu obligacji również było spodziewaną decyzją, zwłaszcza po zapowiedzi gubernatora Andrewa Baileya z zeszłego tygodnia, że BoE jest gotowy podjąć działania, aby wspomóc gospodarkę. Była to reakcja na opublikowane dane, które pokazały, że w kwietniu - pierwszym pełnym miesiącu zatrzymania gospodarki z powodu epidemii - brytyjski PKB zmniejszył się o rekordowe o 20,4 proc. w stosunku do marca. Ponadto we wtorek podano, że od początku epidemii ubyło 600 tys. miejsc pracy.