Premier: musimy dbać o najslabszych

Wyjście z kryzysu musi odbywać się tak, żeby dbać o godność polskich rodzin, żeby najsłabsi mieli jak najszybszą pomoc od państwa, a przedsiębiorcy ruszyli swoje machiny - oświadczył w niedzielę premier Mateusz Morawiecki

„W Gdańsku, w kolebce Solidarności, musimy sobie powiedzieć - wyjście z kryzysu musi odbywać się w taki sposób, żeby dbać o godność pracownika, o polskie rodziny, o utrzymanie naszych programów społecznych” - napisał szef rządu na Facebooku.

Mateusz Morawiecki ocenił, że Tarcza Antykryzysowa, a także Tarcza Finansowa oraz Tarcza Pomocowa BGK to bardzo dobre instrumenty, które chcemy rozwijać i poszerzać. Dziś to one ratują gospodarkę i chronią miliony Polaków - zapewnił.

Dla Pomorza mamy również kolejne rozwiązanie wspierające rozwój - Tarczę Inwestycyjną, będącą częścią Planu Dudy. To jest nasz spójny plan - najpierw uratować miejsca pracy, później kontynuować naszą politykę społeczną, a następnie budować inwestycje przyszłości - zaznaczył.

Wyjście z kryzysu musi odbywać się tak, żeby dbać o godność polskich rodzin, żeby najsłabsi mieli jak najszybszą pomoc od państwa, a przedsiębiorcy ruszyli swoje machiny. Chcemy przyciągać nowych inwestorów, żeby Polska była tym krajem, który najszybciej wyjdzie z kryzysu. Już wkrótce wróci normalność, ale do tego potrzebujemy stabilności - dodał premier.

PAP/ mk

