Caritas Polska dla matek w kraju dotkniętym humanitarną katastrofą

W Jemenie normalnie działa zaledwie połowa ośrodków zdrowia, blisko dwie trzecie mieszkańców nie ma dostępu do lekarza. W szczególnie trudnej sytuacji są przyszłe matki, które w konsekwencji wojny domowej nie mogą liczyć na opiekę specjalisty przez cały okres trwania ciąży, rodzą w domu, bez położnej, medykalizacji, sprzętu. Caritas Polska zapewni pomoc kobietom w przychodni pod Adenem, od ubiegłego roku wspieranej dzięki polskim darczyńcom.

Krwawy konflikt wewnętrzny o skomplikowanym podłożu politycznym od pięciu lat rujnuje Jemen. Pomocy humanitarnej potrzebują 24 z 30 mln mieszkańców tego kraju, a brak dostępu do lekarza jest jednym z najbardziej palących problemów, zwłaszcza w dobie walki z pandemią koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zarażonych koronawirusem zostanie między 55 proc. a 86 proc. populacji, co doprowadzi do śmierci około 60 tysięcy osób. Kryzys pogłębiają uwarunkowania kulturowe, które zwłaszcza kobietom ograniczają i tak niewystarczający dostęp do placówek służby zdrowia. Jemen to jedno z najbardziej z najbardziej konserwatywnych społeczeństw świata. Wiele funkcjonujących przychodni nie zapewnia pacjentkom odpowiedniego poziomu prywatności, dlatego niektóre z kobiet rezygnują z wizyty u lekarza.

Od połowy 2019 roku Caritas Polska wraz z Polską Akcją Humanitarną wspiera funkcjonowanie przychodni we wsi Imran pod Adenem, która świadczy opiekę zdrowotną dla 6,5 tys. okolicznych mieszkańców. Przychodnia została częściowo zniszczona w walkach w 2015 roku i od tego czasu działała z przerwami, w bardzo ograniczonym zakresie. Dzięki polskim darczyńcom możliwe było zakupienie leków i sprzętu, do placówki jest dostarczana woda oraz są wypłacane wynagrodzenia dla personelu, który został przeszkolony ze względu na zagrożenie epidemiologiczne – przypomina Marianna Chlebowska, koordynatorka projektów zagranicznych Caritas Polska. Od maja wsparcie przychodni zostało rozszerzone o pokrycie kosztów funkcjonowania oddziału położniczego. W 2019 roku dwie położone asystowały przy 188 porodach w Imran i okolicach. Wiele pacjentek nie przychodzi do ośrodka na konsultacje, gdyż w przychodni nie czują się swobodnie. Rozwiązaniem może być zbudowanie osobnego wejścia na oddział położniczy – dodaje Marianna Chlebowska. Mieszkańcy Imran żyją w skrajnym ubóstwie – przyznaje Norees Mohadar, położna związana z ośrodkiem w Imran od ponad dwudziestu lat. – Niestety, brakuje im wiedzy na tematy związane z prokreacją, więc moją rolą jest ich edukować. Czasem pracuję w przychodni, ale przede wszystkim odwiedzam pacjentki w domach. Ośrodek zdrowia posiada tylko jedno wejście, wspólne dla mężczyzn i kobiet. Wiele ciężarnych pacjentek nie czuje się w tych warunkach na tyle komfortowo, aby przyjść do przychodni, decydują się nawet na poród w domu. Osobne wejście to zmieni i umożliwi porody w klinice – uważa jemeńska położna.

Caritas Polska apeluje o wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na przebudowę oddziału położniczego i świadczenie na miejscu pomocy medycznej mieszkankom Imran i okolic (m.in. konsultacje położnych, asystę przy porodach, wizyty poporodowe pozwalające na kontrolę zdrowia matki i noworodka, szczepienia kobiet w ciąży).

Problemy, z jakimi mierzą się przyszłe matki w Jemenie są niewyobrażalne dla mieszkańców Europy. Wierzymy, że dzięki wsparciu płynącemu z Polski uda się zapewnić matkom w Imran odpowiednią opiekę medyczną – mówi Marianna Chlebowska.

Jak można pomóc?

• Dokonując wpłaty na stronie caritas.pl/jemen

• Wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem JEMEN

• Wysyłając SMS na numer 72052 o treści JEMEN (koszt 2,46 zł z VAT).

