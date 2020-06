Polacy rezygnują z wakacyjnych wyjazdów. Obawiają się pandemii

Pandemia koronawirusa wywołała obawy przed wyjazdami wakacyjnymi wśród Polaków. Co drugi rezygnuje z wyjazdu i woli spędzić urlop w kraju

Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat przeprowadziło badanie analizując plany urlopowe wśród Polaków. Polacy najczęściej odpowiadają, że wakacje zamierzają spędzić w kraju (43 proc. odpowiedzi). W porównaniu do 41,8 proc. podobnych deklaracji sprzed miesiąca odsetek wybierających krajowy wypoczynek wzrósł o 1,2 pp. - czytamy na wirtualnemedia.pl. Warto też zwrócić uwagę, że co czwarta osoba rezygnuje z wyjazdu przez pandemią koronawirusa.

14,7 proc. planuje spędzić czas urlopowy w domu, 14,2 proc. zagospodaruje samodzielnie lub przeznaczy na pobyt na działce.

Jest oczywiście wciąż wiele przyczyn hamujących zainteresowanie do wyjazdów nie tylko zagranicznych, ale również krajowych. Co czwarty respondent z powodu koronawirusa obawia się wyjazdu za granicę. Nie zaskakuje ponadto, że najczęściej są to kłopoty finansowe, a dla znacznej części ankietowanych – obawy o utratę pracy. Wymowny jest również znaczący odsetek zupełnie rezygnujących z wyjazdów, czy też deklarujących spędzenie urlopu w domu lub na działce. Sondaż pokazuje, że w ciągu miesiąca plany urlopowe Polaków zmieniły się w niewielkim stopniu. I to raczej nie jest optymistyczna informacja, jeśli chodzi o perspektywy ożywienia na przykład w sektorze turystycznym - komentuje dr Sebastian Musioł, ekonomista, ekspert Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat.