Niemiecka gazeta wspiera Trzaskowskiego

Alarm i panika w niemieckim dzienniku Die Welt, który od lat publikuje krytyczne teksty na temat Zjednoczonej Prawicy i nieustannie wtrąca się w polskie sprawy. Tym razem rozedrganie redakcji spowodował dobry wynik wyborczy Andrzeja Dudy - pisze portal wpolityce.pl.

Die Welt uznał jednak, że urzędujący prezydent nie jest jednak „zwycięzcą”. Dziennik wciąż jednak zdaje się liczyć na sukces Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. Autor z „Die Welt” nawet nie ukrywa, że prezydent Warszawy będzie łatwiejszym partnerem do rozmów w sprawie niemieckich reparacji dla Polski.

– DW cytuje słowa korespondenta dziennika „Die Welt Philippa Fritza.

Duda to zwycięzca, który nie jest zwycięzcą. To, co wygląda na zwycięstwo obozu rządzącego, jest w rzeczywistości gorzkim wynikiem wstępnym dla polskich narodowych konserwatystów. Urzędujący prezydent Duda musi bić się w II turze”